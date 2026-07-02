Operațiunea secretă care a unit militar șase națiuni: Programul Throne Climate al familiei Rotschild a fost anihilat după 47 de ani

Timp de 47 de ani, entitati descrise ca "din spatele cortinei", sau ceea ce in teoria conspiratiei se cheama "oculta globală", au controlat cerul printr-o rețea de 22 de stații de modificare a vremii care puteau direcționa uragane, secete, inundații și cutremure, la cerere, către orice loc de pe Pământ.

Programul se numea „Throne Climate" și era finanțat de un labirint de ONG-uri, sisteme de credit de carbon și fundații de „energie verde", toate conectate la același birou al familiei Rotschild din Geneva care controlează băncile europene din 1815. Prin acest program se mentine si gogorita cu "incalzirea globală" determinată de om.

Acum câteva zile, ultima stație a fost deconectată, confiscată într-o operațiune militară care a implicat 6 națiuni care nu au recunoscut niciodată public că lucrează împreună, o operatiune despre care nu se va afla la știri. Vremea nu mai este o armă. Pentru prima dată din 1979, cerul nu aparține nimănui.

Fiecare „dezastru natural" din ultimii 47 de ani a avut o semnătură, o amprentă digitală încorporată în ionosfera care l-a precedat. Cercetătorii HAARP l-au detectat timp de decenii. Au fost ridiculizați, dar au avut dreptate în privința tuturor:

Uraganul Katrina - urmă de frecvență detectată cu 72 de ore înainte de impact;

Cutremurul din Haiti din 2010 are aceeași semnătură de frecvență, provenind de la o stație din Venezuela;

Cutremurul din 2011, semnătură atribuită unei nave fără pavilion care opera în Pacific.

Înmatricularea navei, obținută prin „QFS maritime tracking", aparține unei companii situate convenabil în Insulele Cayman. Unicul director al companiei: un trust al familiei Rothschild. Nu au prezis dezastre, le-au programat !

De ce să controleze vremea?

Pentru că vremea controlează totul. Prețurile alimentelor, piețele de asigurări, stabilitatea guvernului, sistemele de migrație, rezultatele alegerilor. Nu aveau nevoie de o armată. Nu aveau nevoie de crime. Aveau nevoie de ploaie sau secetă la locul potrivit, la momentul potrivit.

4,2 trilioane de dolari în pagube cauzate de „dezastre naturale" din 1979. Pariind pe distrugerea pe care au creat-o. Recoltând suferința pe care au provocat-o. Pentru prima dată în jumătate de secol, ploaia va cădea unde e normal să cadă. Inclusiv în Iran.