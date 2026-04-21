Proiect: Rusia va construi o centrală nucleară pe Lună

Șeful corporației de stat Rosatom, Aleksei Lihaciov, a declarat că specialiștii gigantului pe care îl conduce analizează proiectul unei stații nucleare lunare cu o putere considerabil mai mare de 10 kilowați, relatează publicația Lomovka.

„Chiar acum facem primul pas spre crearea unei stații nucleare lunare de mică dimensiune. În același timp, ne gândim deja la un proiect de centrală nucleară lunară cu o putere de câteva ori mai mare. Consensul global este fără echivoc: fără o energie nucleară puternică, spațiul îndepărtat va rămâne o zonă de expediții episodice, nu una a dezvoltării industriale", a spus Lihaciov.

Parametrii primului bloc energetic: putere de până la 10 kW, masă de cel mult 1200 kg, durată de funcționare fără avarii - de la 10 ani în sus. Instalația trebuie să reziste la suprasarcinile generate în momentul lansării, la vid, radiații și la condițiile nopții lunare, când temperaturile coboară la minus 150 de grade.

„Sursele noastre radioizotopice au funcționat autonom timp de decenii pe farurile de pe Calea Maritimă de Nord, iar în 2019 au asigurat căldură roverului lunar chinez «Iepurele de Jad» pe partea nevăzută a satelitului natural al Pământului", a subliniat Lihaciov.