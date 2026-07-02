Schismă în Biseerica Catolică: Papa Leon a excomunicat un grup mare de catolici din aripa ultratradiționalistă

Vaticanul a anunțat, joi, că preoții și membrii unui grup catolic ultratradiționalit care au hirotonisit patru noi episcopi, sfidând voința Papei Leon al XIV-lea, se află în schismă și sunt excomunicați, informează CNN.

Societatea Sfântului Pius al X-lea, un grup ultratradiționalist, a procedat miercuri la hirotonisiri fără aprobarea papală și în ciuda apelurilor lui Papei Leon de a reveni asupra deciziei, aceștia au mers înainte cu procesul.

Ca răspuns, Oficiul pentru Doctrina Credinței al Vaticanului a publicat joi un decret prin care se precizează că cei patru episcopi sunt excomunicați, alături de cei doi episcopi care au participat la ceremonia de hirotonire. Excomunicarea înseamnă că aceștia sunt excluși de la sacramentele Bisericii.

Într-o notă explicativă, s-a adăugat că preoții care aparțin societății și membrii laici care „aderă în mod oficial" la grup se află, de asemenea, în schismă și sunt excomunicați.

Decretul îi avertizează pe toți „clericii și credincioșii laici" să nu urmeze în mod oficial Societatea, întrucât vor fi supuși automat pedepsei excomunicării.

Într-un apel final adresat grupului luni, Leo avertizase că hirotonisirile ar constitui un act „schismatic" și un „păcat de o gravitate extremă", iar decizia Vaticanului are o amploare considerabilă în ceea ce privește reprimarea grupului.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, și-a exprimat miercuri „profunda tristețe" cu privire la hirotonisiri, afirmând că acestea „încalcă unitatea Bisericii și atrag după sine sancțiuni foarte specifice - în esență, excomunicarea".

În învățătura catolică, legătura, sau comuniunea, dintre episcopi și papă este o piatră de temelie a unității Bisericii. De la alegerea sa, Papa Leon a pus accentul pe promovarea unității Bisericii, dar decizia societății de a continua cu consacrarea episcopilor fără consimțământul pontifului va fi considerată o încălcare gravă a dreptului canonic.

SSPX are o prezență activă în Statele Unite, cu sediul central în Missouri și un seminar pentru formarea preoților în Dillwyn, Virginia. Unul dintre episcopii care urmează să fie hirotoniți miercuri este părintele Michael Goldade, care conduce seminarul respectiv.

Grupul a fost fondat în 1970 în Elveția de arhiepiscopul Marcel Lefebvre, un prelat francez, dar cinci ani mai târziu a fost desființat oficial de episcopul de Fribourg. În 1988, grupul a hirotonit patru episcopi fără aprobarea papală, ceea ce a dus la excomunicarea lor.