"SUA au pierdut deja războiul din Iran". Avertismentul unuia dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale. "Mesajul e că suntem o adunătură de idioți"

Profesorul John Mearsheimer, unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale, lansează un avertisment dur la adresa Washingtonului.

Potrivit acestuia, implicarea SUA în conflictul cu Iranul este lipsită de fundament strategic, fiind rezultatul presiunilor externe și al lobby-ului politic. Mearsheimer susține că Iranul deține un avantaj tactic major, nefiind obligat să câștige un război convențional pentru a triumfa; este suficient să supraviețuiască și să perturbe economia globală prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

Analiza sa este categorică în privința rezultatului actual: „SUA au pierdut deja războiul din Iran. Nu au nicio cale de ieșire și nici o strategie pentru succes. Scopul unei victorii rapide și decisive cu schimbarea regimului a eșuat lamentabil, iar războiul a devenit acum un război de uzură, care favorizează Iranul."

Mearsheimer subliniază că administrația americană este blocată într-un conflict pe care nu îl poate gestiona, transmițând un semnal de slăbiciune către rivali precum China și Rusia. În opinia sa, incapacitatea de a proiecta un final victorios transformă această aventură militară într-o eroare istorică.

„Nu câștigăm împotriva Iranului. Nu câștigăm. Ce mesaj transmitem? Transmitem mesajul că suntem o adunătură de idioți. Am început un război pe care nu-l putem câștiga. Iranul nu are nevoie de o marină; tot ce are nevoie sunt rachete pentru a lovi pe cine vrea." Profesorul a mai spus că până și președintele Trump pare conștient de impas, dar este captiv în propria administrație.

„Este clar că războiul nu merge bine pentru Statele Unite și că președintele Trump ar dori să-l pună capăt. Problema cu care se confruntă este că nu poate găsi o cale de ieșire. Nimeni din administrația sa nu poate prezenta o narațiune convingătoare despre cum se va termina acest război."

În viziunea „realismului ofensiv" promovat de Mearsheimer, Iranul are „cele mai bune cărți" în acest joc geopolitic. Pentru Teheran, victoria nu înseamnă cucerirea de teritorii, ci refuzul de a deveni un satelit al intereselor americano-israeliene.

„Îmi este aproape imposibil să văd cum vor câștiga Israelul și SUA acest război. Probabilitatea ca acest război să producă un regim iranian subordonat Israelului și SUA este aproape de zero, în opinia mea. Pentru ca Iranul să câștige, trebuie pur și simplu să supraviețuiască și să nu ajungă un pion al Israelului și al SUA."

Mai mult, acesta avertizează asupra unui scenariu apocaliptic: dacă Israelul se va simți încolțit și aproape de înfrângere, probabilitatea utilizării armelor nucleare devine extrem de ridicată.

Europa este identificată drept una dintre principalele victime colaterale ale acestui conflict, din cauza vulnerabilității energetice. Profesorul explică faptul că statele europene vor plăti factura acestui „dezastru strategic" prin inflație și recesiune, fără a avea însă puterea de a influența cursul evenimentelor.

„Europenii vor fi foarte afectați dacă fluxul de petrol din țările din Golf este redus drastic pentru o perioadă prelungită de timp. Europa nu are niciun beneficiu strategic de pe urma acestui război, dar va plăti un preț mare în ceea ce privește prețurile ridicate la energie, inflația, recesiunea și destabilizarea suplimentară."

Absolvent de West Point și fost ofițer în Forțele Aeriene, John Mearsheimer este profesor la Universitatea din Chicago și autorul unor lucrări fundamentale precum „Tragedia politicii marilor puteri". Este recunoscut la nivel mondial pentru teoriile sale critice privind influența lobby-ului israelian asupra politicii externe a SUA.

El este principalul reprezentant al teoriei realismului ofensiv, o variantă a neorealismului, care susține că marile puteri concurează constant pentru hegemonie la nivel regional din cauza naturii anarhice a sistemului internațional, iar acest lucru duce adesea la războaie.