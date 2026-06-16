Timpul va trece la fel de repede dar mai precis! Fizicienii au construit în premieră primele ceasuri atomice

După zeci de ani de încercări și ipoteze, fizica face un salt spectaculos în măsurarea timpului. Două echipe independente de cercetători, din Europa și China, au reușit să construiască primele ceasuri funcționale care nu mai „numără" mișcarea electronilor, ci vibrațiile nucleului atomic.

Este o schimbare de paradigmă. Dacă până acum ceasurile atomice, apărute în anii '50, se bazau pe tranzițiile electronilor între niveluri de energie, noile dispozitive merg mai adânc, în inima atomului. Acolo, nucleul devine noul „metronom" al timpului, potrivit Science Alert.

Ambele echipe și-au publicat rezultatele în preprint-uri pe platforma arXiv, iar concluzia este una care ridică miza: ceasurile nucleare nu mai sunt o simplă teorie, ci funcționează deja în laborator.

De ce contează: mai puține interferențe, mai multă precizie

Motivul pentru care fizicienii au urmărit acest obiectiv atât de mult timp ține de stabilitate. Electronii, care „orbitează" în jurul nucleului, sunt sensibili la mediul exterior. Temperatură, câmpuri electromagnetice, orice variație poate introduce erori fine.

Nucleul, în schimb, este mult mai izolat, mai greu de perturbat. În teorie, asta înseamnă că un ceas nuclear ar putea depăși chiar și cele mai precise ceasuri atomice existente astăzi.

Mai mult, astfel de instrumente ar putea deveni esențiale în cercetarea fundamentală, de la detectarea materiei întunecate până la verificarea stabilității constantelor universale.

Elementul-cheie al acestor experimente este toriul-229, un izotop rar care are o tranziție nucleară neobișnuit de „blândă", suficient de accesibilă pentru a fi studiată cu lasere de mare precizie. Practic, este puntea dintre lumea nucleară și tehnologia actuală.

Două abordări, același rezultat: ceasul nuclear funcționează

Echipa europeană, coordonată de cercetători de la Universitatea Tehnică din Viena, a mers pe ideea unui sistem complet autonom. Ceasul lor folosește nucleul de toriu pentru a stabiliza continuu frecvența unui laser și a fost comparat cu un ceas atomic pe bază de yterbiu, demonstrând stabilitate în timp.

În paralel, cercetătorii chinezi, conduși de Beichen Huang de la Universitatea Tsinghua, au testat consistența tehnologiei. Au construit două sisteme separate, folosind cristale diferite, pentru a vedea dacă „ticăitul" rămâne identic.

Rezultatul a fost aproape perfect suprapus, un semnal puternic că aceste ceasuri pot deveni standarde reproductibile, nu doar experimente izolate.

Această validare rezolvă una dintre marile temeri ale domeniului: că mediul solid ar putea influența imprevizibil frecvența nucleară.

Deocamdată, noile dispozitive nu depășesc performanța celor mai bune ceasuri atomice, care au în spate decenii de perfecționare. Dar direcția este clară.

Fizicienii vorbesc deja despre un viitor apropiat în care ceasurile nucleare nu doar că vor ajunge din urmă tehnologia actuală, ci o vor depăși. Iar dacă acest scenariu se confirmă, modul în care definim și măsurăm timpul ar putea intra într-o nouă eră.