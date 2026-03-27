Ucraina e în top 3 în Europa la achizițiile de mașini Bentley. Corupția și spălarea banilor au atins cote de neimaginat pe banii statelor UE
Postat la: 27.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Capitala Ucrainei, Kiev, este sediul filialei Bentley din statul afalt in plin război cu Rusia. Filiala din Ucraina a reușit o performanță surprinzătoare pe piața auto de lux, clasându-se pe locul al treilea într-un top european realizat de producătorul britanic Bentley Motors. Rezultatele au fost anunțate în cadrul unei gale desfășurate la Marbella.
Clasamentul face parte din „European Scorecard Awards 2025", un sistem intern de evaluare care analizează performanța dealerilor pe baza a 12 indicatori de tip KPI (Key Performance Indicators). Potrivit datelor prezentate, pe primul loc s-a situat Padova (Italia), urmată de Rotterdam (Olanda), în timp ce Kievul a ocupat poziția a treia.
Anunțul a fost făcut de directorul regional pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa al Bentley, Richard Leopold, care a subliniat nivelul ridicat al competiției și progresul înregistrat de rețeaua de dealeri.
„Competiția a fost intensă, iar așteptarea mare atunci când am anunțat premiile European Scorecard 2025 la Marbella, săptămâna trecută. Este întotdeauna o plăcere să vedem progrese remarcabile în toate categoriile. Sunt bucuros să anunț «Best of the Best» - dealerii care au obținut cele mai bune rezultate în cei 12 indicatori KPI ai noștri pentru 2025 - au fost:
Locul 3: Bentley Kiev (ce reziliență!)
Locul 2: Bentley Rotterdam
Locul 1: Bentley Padova
Felicitări tuturor câștigătorilor, cu o mențiune specială pentru Bentley Padova pentru că a reușit să unească echipa de lungă durată în jurul unui scop comun și să obțină locul 1 - remarcabil! Le doresc tuturor dealerilor noștri mult succes în continuare în 2026!", a declarat Leopold.
Performanța Kievului este considerată cu atât mai notabilă cu cât vine într-un context dificil pentru Ucraina. Oficialii Bentley au remarcat în mod special „reziliența" echipei locale. Mult mai interesant este faptul ca atat România cat si alte state europene alimenteaza cu bani grei rezistenta Ucrainei in fata atacului rusesc. O mare parte din acesti bani se regasesc in imensa coruptie care ii da pe noii miliardari ai Ucrainei, cei ce platesc aceste masini de lux si cu bani românești in vreme ce România se confrunta cu austeritatea lui Bolojan.
Sursa: declarație publică a lui Richard Leopold, director regional Bentley Motors, publicată pe platforma LinkedIn și relatată de publicația economică Maeil Business News (24 martie 2026). Imagine: dir.Richard Leopold, director regional Bentley Motors
