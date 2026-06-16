Un medicament experimental a redus tumorile la pacienți cu mai multe forme de cancer

Un medicament experimental dezvoltat în Marea Britanie, care împiedică celulele canceroase să se ascundă de sistemul imunitar, a produs rezultate promițătoare într-un studiu clinic internațional, reducând dimensiunea tumorilor la pacienți cu unele dintre cele mai frecvente forme de cancer.

Rezultatele preliminare au fost prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) de la Chicago, una dintre cele mai importante conferințe mondiale dedicate cercetării cancerului, potrivit The Guardian.

Medicamentul, denumit GRWD5769, a fost testat în combinație cu imunoterapia cemiplimab la 83 de pacienți din Regatul Unit, Franța, Spania și Australia.

Participanții sufereau de cancer de col uterin, vezică urinară, ficat, intestin, plămâni sau de cancer al capului și gâtului.

Toți pacienții incluși în studiu aveau o caracteristică comună: nu mai răspundeau la tratamentele disponibile, iar pentru majoritatea opțiunile terapeutice erau aproape epuizate.

Potrivit cercetătorilor, tumorile s-au micșorat la 26 dintre cei 83 de pacienți.

În cazul a 15 dintre aceștia, reducerea a fost de cel puțin 30%.

Mai mult, tratamentul a reușit să oprească evoluția bolii timp de minimum șase luni la 18% dintre pacientele cu cancer de col uterin, șa 32% dintre pacienții cu cancer hepatic, 36% dintre pacienții cu cancer de vezică urinară, 38% dintre cei cu cancer al capului și gâtului, 51% dintre pacienții cu cancer colorectal și 55% dintre cei cu cancer pulmonar.

Specialiștii explică faptul că multe tumori reușesc să evite atacul sistemului imunitar prin manipularea unei enzime numite ERAP1.

În aceste condiții, celulele T - principalele „arme" ale sistemului imunitar - nu mai recunosc și nu mai atacă eficient cancerul.

Noul medicament acționează tocmai asupra acestui mecanism.

Cercetătorii spun că GRWD5769 elimină ceea ce au numit o „manta de invizibilitate" a celulelor tumorale, făcându-le din nou vizibile pentru sistemul imunitar și permițând imunoterapiei să le distrugă.

„Pentru un medicament administrat sub formă de tabletă, acest lucru este foarte impresionant. Este încă devreme și avem nevoie de studii suplimentare, dar vorbim despre un mecanism complet nou, care pare să ajute în mod clar imunoterapia să funcționeze mai eficient", a declarat profesorul Fiona Thistlethwaite, investigator principal al studiului și medic oncolog la Christie NHS Foundation Trust din Manchester.

Un alt avantaj al tratamentului este că poate fi administrat acasă, sub formă de comprimate. Medicamentul a fost dezvoltat de compania britanică Greywolf Therapeutics, cu sediul în Oxford, iar cercetătorii pregătesc deja studii clinice mai ample pentru a confirma rezultatele obținute până acum.

Deși se află încă într-o etapă timpurie de dezvoltare, noul tratament oferă speranțe pentru pacienții la care imunoterapia și-a pierdut eficiența, una dintre cele mai mari provocări ale oncologiei moderne.