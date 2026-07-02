Viorel Pașca, soția și copiii săi au fost reținuți în cazul azilelor din Bihor. El e acuzat că folosea o asociație umanitară ca „paravan" pentru trafic de persoane

Viorel-Teodor Pașca (55 de ani), liderul asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă", a ajuns miercuri dimineață la sediul DIICOT - Structura Centrală pentru audieri, în urma unei operațiuni care vizează destructurarea unei rețele de exploatare a persoanelor vulnerabile. Comunicat oficial privind mobilizarea DIICOT în cazul Asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă":

„Urmare a comunicatului de presă nr.1 din data de 30.06.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La datele de 30 iunie și 1 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea a 6 inculpați (cinci dintre aceștia membrii ai aceleași familii) și măsura controlului judiciar față de alți 5 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, dintr-un seif, aflat în locuința comună a trei dintre inculpați, au fost ridicate 217 carduri emise de mai multe instituții bancare, 19 carduri sociale şi 7 bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având ca titulari persoane vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional organizat, sumele de 246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline.

De asemenea, în același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism aflat în curtea locuinței a fost ridicată suma de peste 11.000 lei, mai multe prescripții medicale și 26 de carduri tichete sociale.

Totodată, au fost ridicate registre și bibliorafturi inclusiv cu privire la internări, externări și decese, precum și alte documente pentru fiecare an de activitate, notițe și însemnări.

Într-un alt imobil, a fost identificată o încăpere amenajată ca "farmacie", care deservea locațiile unde se aflau adăpostite persoanele, locație în care a fost găsită și ridicată o cantitate importantă de medicamente, inclusiv din categoria celor cu regim special.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor și specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, inspectoratelor județene de poliție Alba, Sibiu, Cluj și Mureș, polițiștilor de investigații criminale din inspectoratelor județene de poliție Cluj, Alba, Mureș și Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca.

De asemenea, activitatea a beneficiat de suportul specialiștilor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, medicilor specialiști și asistenților medicali din cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" și ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureș și Iași, precum și al personalului medical de specialitate, inclusiv psihologi și specialiști în consilierea psihologică a victimelor, din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență al MAI și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție"

UPDATE 15:00 Și copiii lui Pașca, Abel Timotei, Viorel Emanuel și Daniel Sabin, au fost reținuți de DIICOT.

UPDATE 14:30 Și soția lui Viorel Pașca, Florica Pașca, a fost reținută în urma audierilor DIICOT, conform surselor judiciare consultate de G4Media.

UPDATE 14:25 Viorel Pașca a fost reținut, conform surselor G4Media.

UPDATE 14:00 Prima reținere în cazul Bihor: Coordonatoarea caselor, Delia Păcală, a fost reținută 24 de ore, conform informațiilor G4Media.

UPDATE 12:00 Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a postat pe Facebook detalii despre cele 409 persoane relocate din casele din Bihor, după ce inițial informația a fost publicată de G4Media:

Toate cele 409 persoane vulnerabile evacuate ca urmare a anchetei DIICOT au fost preluate în siguranță. Dintre acestea, 391 au fost relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, iar celelalte 17 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate. În acest moment, toate persoanele sunt în siguranță.

UPDATE 09:45 Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a declarat pentru G4Media că toate persoanele evacuate din casele Asociației Dumvbrava au fost relocate.

Supranumit de-a lungul anilor „bunul samaritean", Pașca este acum acuzat acum că a condus o grupare infracțională care viza azilele înființate de Viorel Pașca în județul Bihor.

Peste 400 de persoane ar fi fost îngropate într-un cimitir improvizat în câmp. Oamenii ajungeau la Pașca din toate colțurile țării trimiși de primării, de direcțiile de asistență socială, de spitale. Pașca rezolva o problemă a sistemului de care statul nu avea timp și organizarea necesară să se ocupe - bolnavii nimănui.

Percheziții la Primăria Holod și la sediul asociației

Polițiștii Direcției Investigații Criminale și procurorii DIICOT au descins marți la 27 de locații din județul Bihor. Perchezițiile au vizat nu doar domiciliile membrilor familiei Pașca (Florica, Daniel-Sabin, Viorel-Emanuel și Abel-Timotei), ci și sediul Primăriei Holod, instituție suspectată că ar fi facilitat sau ignorat activitățile ilegale ale grupării.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost constituită formal în anul 2020, însă Viorel Pașca opera în domeniu de peste două decenii. Folosind asociația umanitară ca paravan, acesta recruta persoane cu dizabilități psihice grave, promițând îngrijire de specialitate. În realitate, victimele ar fi fost menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile.

Cimitirul din câmp: Sute de „oameni ai nimănui", îngropați în tăcere

În ultimii 20 de ani, mii de persoane ar fi trecut prin centrele neautorizate ale lui Pașca. Dintre acestea, peste 400 de persoane ar fi decedat și ar fi fost fost înhumate într-un cimitir improvizat, direct în câmp, într-o tentativă de a ascunde proporțiile mortalității din aceste centre.

Acești pacienți, numiți adesea „bolnavii nimănui", nu ajungeau acolo pe ascuns. Ei erau trimiși oficial către asociația lui Pașca de către primării, spitale și direcții de asistență socială din întreaga țară, statul român preferând să „externalizeze" o problemă socială dificilă către un furnizor neacreditat, în loc să organizeze propriile servicii de îngrijire.

Incidentul din Mehedinți, „scânteia" care a declanșat ancheta

Atenția autorităților s-a îndreptat serios spre Asociația Dumbrava în vara anului trecut. Pe 2 iulie 2025, șapte bolnavi cu afecțiuni psihice au fost abandonați ore în șir în plin soare, în fața DGASPC Mehedinți. Oamenii fuseseră trimiși inițial de la spitalul din Drobeta Turnu Severin către centrul lui Pașca din Bihor, dar au fost „returnați expeditorului" după doar câteva zile, ca niște colete poștale.

Imaginile cu bolnavii lăsați în stradă au declanșat o revoltă publică și au forțat demararea investigațiilor care au dus astăzi la ridicarea liderului grupării.

Viorel Pașca urmează să dea astăzi explicații în fața procurorilor pentru acuzațiile de constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane, în timp ce autoritățile încearcă să facă lumină în legăturile dintre rețeaua sa și instituțiile statului care au alimentat, ani la rând, aceste azile cu noi victime.