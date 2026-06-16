Vladimir Putin trăiește complet în lumea lui. Din 2011 vizionează știri create doar pentru el, rupte de realitate

Vladimir Putin vizionează, încă din anul 2011, emisiuni de știri speciale care nu sunt difuzate niciodată la televizor și sunt destinate exclusiv ochilor săi.

Dezvăluirea a fost făcută de Dmitri Skorobutov, fostul redactor-șef al programului Vesti („Știri") de la postul de stat Rusia-1, într-un interviu preluat de The Moscow Times.

O realitate paralelă numită „Telespectatorul Principal"

Conform fostului jurnalist, proiectul secret conceput special pentru liderul de la Kremlin purta numele de cod „Telespectatorul Principal". Echipa de producție lucra în schimburi duble pentru a-i crea președintelui o realitate alternativă, perfect șlefuită.

„Chiar așa s-a întâmplat. De exemplu, la ora 20:00 era difuzat jurnalul normal de știri, după care echipa de producție rămânea.

Primeam instrucțiuni despre ce știri să lăsăm în acel grupaj, ce să adăugăm, unde să înfrumusețăm și ce să scoatem, astfel încât Putin să primească o imagine ideală a frumoasei Rusii prezente. Adică, să pară că este un președinte atât de bun", a explicat Skorobutov.

Totul a început cu protestele din 2011

Izolarea lui Vladimir Putin a debutat în 2011, pe fondul protestelor masive „Pentru alegeri corecte" de la Moscova, care au marcat unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă a Rusiei.

Șocul provocat de demonstrațiile din Piața Bolotnaia a fost atât de puternic, încât anturajul președintelui a decis să preia controlul fluxului de știri.

Din acel moment, informațiile care ajungeau la liderul de la Kremlin au început să fie atent filtrate, cu scopul clar de a-l proteja de realitatea nemulțumirilor din stradă.

Cenzura s-a amplificat după scufundarea crucișătorului „Moskva"

Dacă în 2011 a început filtrarea știrilor interne, din aprilie 2022 cenzura a trecut la un nou nivel, vizând direct războiul din Ucraina.

Punctul de cotitură a fost scufundarea navei-amiral a Flotei Rusiei din Marea Neagră, crucișătorul Moskva, de către forțele ucrainene. Din acel moment, rapoartele de pe front destinate președintelui au fost drastic cosmetizate.

„În prezent, Putin primește și mai puține informații reale, în special despre războiul din Ucraina. Știe puțin despre evenimentele reale și foarte puțin despre ce se întâmplă în război", a concluzionat fostul redactor-șef.