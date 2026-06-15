Rusia neagă lovirea catedralei ortodoxe din Kiev: a fost vorba despre o rachetă Patriot fabricată în SUA, posibil expirată

Rusia a declarat luni că nu a lovit mănăstirea istorică Lavra Pecerska din Kiev în timpul unui atac nocturn asupra fabricilor militare din capitala ucraineană şi susţine că o rachetă de apărare aeriană Patriot fabricată în SUA a avariat, de fapt, lăcaşul religios, relatează Reuters, conform news.ro.

Mănăstirea, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, a luat foc în noaptea de duminică spre luni, în cadrul celui mai intens atac aerian rus asupra capitalei ucrainene din ultimele două săptămâni. Moscova a declarat că atacul său a vizat şi a lovit facilităţi de producţie de drone, în timp ce Ucraina şi multe ţări occidentale au acuzat Rusia că a lovit mănăstirea.

Moscova acuză sistemul de apărare Patriot

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că racheta Patriot care, potrivit acestuia, a avariat mănăstirea ar fi putut să se declanşeze accidental, deoarece ţările occidentale ar fi furnizat Kievului arme a căror durată de valabilitate expirase.

„Forţele armate ale Federaţiei Ruse nu planifică şi nu efectuează atacuri împotriva infrastructurii civile”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Acuzații privind rachete „expirate” furnizate Ucrainei

„Conform rapoartelor confirmate, complexul de clădiri de la Lavra Kiev-Pecherska a fost lovit de o rachetă din sistemul american de apărare aeriană Patriot. Un posibil motiv pentru funcţionarea defectuoasă a acestui sistem ar putea fi faptul că ţările occidentale au furnizat regimului de la Kiev rachete expirate”, a afirmat acesta.