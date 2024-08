Crin cheamă la revoluție în PNL: Jos Ciucă, jos Iohannis, jos șarlatanii, mediocrii, semidocții și impostorii

- În primul rînd, să precizez faptul că de 10 ani sunt doar un membru, ușor dezafectat, dar în fine, îmi păstrez cetățenia liberală și sunt un votant al PNL.Am urmărit tot ce s-a întîmplat cu partidul în ultima perioadă, am rare ieșiri publice, am făcut chiar apel la răbdare, am apărat, ca să zic așa, speranțele care puteau fi apărate în legătură cu evoluția partidului.