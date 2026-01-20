Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Postat la: 20.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Multă lume (mult prea multă) protestează pe unde se poate că Nicușor Dan, președintele ilegitim (în acest sens, un președinte fără țară), nu va participa la conclavul olimpienilor răului de la Davos.
Protestul devine și mai vehement atunci când se ia în considerare și explicația absenței, pusă pe seama faptului că la așa numitul Forum Economic Mondial din Elveția (organizat prin tradiție în stațiunea Davos) vor fi participând persoane care nu au nimic relevant de spus, în timp ce grija țărișoarei lui îl ține țintuit pe „onorabilul" Nicușor Dan pe malurile Dâmboviței.
Criticii lui Nicușor Dan și ai consilierului prezidențial care a dat asemenea explicații de râsul curcilor, prezintă lista participanților, plină de numele șefilor de state și guverne ale unor puteri influente la nivel global și regional. Aceasta pentru a desființa argumentele absenței oferite „prostimii" și a deplânge absența României de la o reuniune a greilor globali la care se crede că se va discuta și decide soarta lumii.
Realitatea este ușor diferită. Davosul este un spectacol la care, pe scenă, își prezintă viziunea despre ordinea economică a lumii (dacă o au) diferite personalități (uneori doar celebrități) de prim rang invitate nominal și care apar în programul oficial, în timp ce în sală se găsesc un public, de regulă calificat, plătitor de bilet (care nu costă puțin), plus personaje politice de mâna a doua, intrate pe baza unor bilete de favoare, care pot raporta acasă că și ele au fost în hagialâc la Mecca globalismului neo-bolșevic. Cei din urmă, dacă vor, se văd cu presa, de regulă cea miluită adusă de acasă, precum și cu diverși curioși gata să îi admire prin corturile anexă, pe tăpșanele din fața sălii de conferințe sau prin debaralele acesteia. (Acesta va fi statutul celei care ține loc de ministru al afacerilor externe al României.)
Până acum, marile decizii se luau în culisele spectacolului, adică în umbra din spatele scenei pe care actorii globali, genii rele sau mai puțin rele unite prin idei similare, anunțau mulțimii viitorul lumii, în încercarea de a o pregăti moral-volitiv pentru ceea ce o așteaptă. Acum, se vor întâlni fie marionete globale și ventriloci ai marilor puteri muribunde, fie ideologi cu viziuni adverse, fie avangarda noii ordini globale trumpiste cu ariergarda vechii ordini soroșiste, pentru a un joc de poker global organizat la căpătâiul globalismului muribund, în care fiecare va încerca să îl intimideze pe celălalt, unii având cărți interesante, iar alții mergând la cacealma. Ce putea face Nicușor Dan în acest târg al miracolelor din Alpii elvețieni?
Adevărata problemă nu este că Nicușor Dan nu se duce la Davos, ci că România nu are pe nimeni pe care să trimită la Davos, capabil să aibă și să susțină o idee privind ordinea viitoare a lumii din perspectiva intereselor românești.
Și așa ne este jenă să îl vedem pe nealesul de la Cotroceni cât este de mic atunci când execută anumite figuri impuse prin fața gărzilor de militare românești sau pe la diversele ritualuri interguvernamentale din puținele capitale euro-atlantice unde este convocat.
La întâlnirile externe văd ce face și ce spune el exclusiv cei aflați în spatele ușilor închise, unde, în cele câteva minute pe care le are la dispoziție, citește din niște terfeloage aduse de acasă, angajamente pionierești luate ca răspuns, și acela dictat de patronii străini, la întrebările trimise consilierilor lui dinainte. Pe podium, în fața unei mulțimi de oameni care au plătit ca să audă în direct mesaje politice cu bătaie lungă, reacții spontane la pozițiile celorlalți invitați oficiali și reflecții nepregătite în avans, pe marginea întrebărilor formulate de participanții adunați în sală, Nicușor Dan ar fi arătat și mai mic.
Printre personaje shakespeariene, el nu s-ar fi putut ridica mai sus de nivelul mental al recitatorilor poeziei „cățeluș cu părul creț". Și, odată cu el, și România ar fi arătat mai mică. Nu doar demnă de râs, ci și demnă de milă; nu doar lipsită de glas, ci și lipsită de creier; nu doar irelevantă, ci și indezirabilă.
Cine ar fi plătit biletul de intrare pentru a-l asculta pe Nicușor?! Cine ar fi dorit o întâlnire discretă cu el în care să schimbe idei despre viitorul omenirii?! Și cum puteau justifica consilierii absența? Spunând că olimpicul este „olimpofren"? Imposibil! Au argumentat spunând că ceilalți sunt neinteresanți. Dacă tot capra ne este râioasă, măcar să țină coada sus. Și până la un punct chiar așa este. Ce așteptăm să ne spună Trump, pe care noi să nu știm? Dar Ursula? Dar Zelenski, pe care îl înjuram pe aici toată ziua?
Unii s-au dus la Davos pentru contacte în culise. Acolo, însă, România nu are legitimație de intrare. Iar asta nu (numai) din cauza lui Nicușor Dan, ci din cauza noastră, a românilor celor mulți care mai ținem acest netot, ilegitim cum este, pe scaunul de la Cotroceni. Nu Nicușor Dan ne face de râs. Noi am ajuns de râsul lumii; prin inerția, prin lașitatea sau prin toleranța noastră. De aceea, mai bine ținem clovnul fără voie și fără creier ascuns, decât să ne dăm în spectacol cu el în fața întregii lumi.
Până la urmă, cineva la Cotroceni a preferat decența exhibiționismului. Cineva nu a vrut (apropo de povestea pupezei din tei a lui Ion Creangă) să spurce târgul davosian cu un cuc românesc, în speranța absurdă că îl vom putea vinde pe post de șoim carpatin. Ar trebui să fim mulțumiți de asta.
Adrian Severin
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Ursula Gertrud Albrecht s-a nascut in 1958 la Bruxelles, in familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang ina ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
-
Președintele "la mișto": cu multă compasiune și îngrijorare
Recunosc ca nu mi-a placut niciodata de cei care iau oamenii la mișto gratuit - și tind sa apar pe cei care o iau in fre ...
-
Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ca „va lua masuri pentru a int ...
-
Campania: luați-i lui Harpalete (h)avion!
Fenta de PR cu inzapezirea hurdubaiei Spartacus a prins la romani. Milioane de imagini pregatite de dinainte au invadat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu