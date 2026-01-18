Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
18.01.2026
Anul 2025 a fost un an record pentru turism în Uniunea Europeană: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care 1,58 miliarde de nopți petrecute în turism intern și 1,5 miliarde de nopți petrecute de turiști în alte state decât cel de reședință.
29,7 milioane de nopți turistice petrecute în România, din care 24,5 milioane de nopți petrecute de turiștii români și doar 5,2 milioane de nopți petrecute de turiștii străini.
Cifre modeste, dacă ne comparăm cu o țară de două ori mai mică, fără munți și fără mare, Ungaria , care a acumulat 33, 11 milioane de nopți turistice, dintre care 16,94 petrecute de turiștii intern și 16,16 petrecute de turiștii străini.
Ne mai putem compara și cu Bulgaria, o țară de trei ori mai mică ca populație : 28,77 milioane de nopți turistice, din care 12,7 milioane interne și 16 milioane petrecute de turiștii străini.
În general, media UE este de 6,84 nopți turistice/locuitor, din care 3,51 nopți/locuitor turism intern și 3,33 nopți/locuitor turism al străinilor.
La noi acești indicatori sunt: 1,56 nopți turistice/locuitor, din care 1,28 nopți/locuitor turism intern și 0,28 nopți/locuitor petrecute de turiștii străini.
La unguri avem 3,44 nopți turistice/locuitor, din care 1,76 nopți /locuitor turism intern și 1,68 nopți/locuitor petrecute de străini în Ungaria. În cazul Bulgariei: 4,29 nopți turistice/locuitor , din care 1,89 nopți/locuitor turism intern și 2,4 nopți/locuitor turism al străinilor.
Deci turismul nostru este de două ori mai puțin performant ca la ungurilor și de trei ori mai puțin performant ca al bulgarilor. față de media europeană stăm de patru ori mai prost.
Dintre toate statele europene, turismul a scăzut doar în Irlanda și în România (-1,4%) față de 2024.
Doar pe primele 11 luni ale anului 2025, turiștii străini care au venit la noi în țară au cheltuit 4,89 miliarde de euro, iar cei români au cheltuit în străinătate o sumă dublă: 9,17 miliarde de euro, determinând un deficit de 4,27 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decât pentru anul 2024.
Deși toți oficialii ne spun că avem o țară frumoasă, cu multe locuri splendide, atât românii, cât și străinii fug de turismul din România. oare de ce ? Nivelul prețurilor nu o avea nicio implicație?
Oare de ce a scăzut numărul turiștilor față de anul 2024, dacă în toată Europa a crescut? Păi hai să ne uităm la creșterea de prețuri, cauzată de creșterea taxării. Să ne uităm și la calitatea infrastructurii, care determină viteza de deplasare.
Petrișor Peiu
