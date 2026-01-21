România nu mai poate menține această naivitate strategică
Postat la: 21.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Putem visa în continuare. Nostalgici după o lume care nu mai este. Și care nici nu va mai fi. O lume utopic împachetată, dar bună per asamblu, în care noi am ajuns prea de curând. Cu mimetisme drept reguli și suveranitate contra securitate drept principiu.
Nici nu se putea altfel, oricât ar riposta euroscepticii! Occidentalizarea României a fost și va rămâne o ofertă de nerefuzat. Iar astăzi pare că suntem în fața unei alegeri imposibile, în fața acestei fracturi din interiorul Occidentului, tocmai pentru că ne-am așezat confortabil în aceste mimetisme slugarnice, dominate de o inerție euroatlantică care ne-a atrofiat orice tendință de autonomie geopolitică.
Occidentul nu ne-a cerut niciodată să fim proști. Ci doar să ne supunem regulilor sale! Însă cu lecția învățată în comunism, elita noastră s-a predat imediat, fericită că și-a găsit o nouă Moscovă, care să-i garanteze privilegiile. Așa a devenit euroatlatismul principala metodă de imbecilizare în masă, prin exlcuderea sine qua non a oricărei alte variante.
"Euroatlantic" nu mai există. Subordonarea nu mai reprezintă o garanție de securitate. Viteza cu care se produc schimbările ne forțează la acțiune. La inițiativă. La jocul mare! România nu mai poate menține această naivitate strategică doar pentru că orice altceva pare imposibil și de neconceput pentru elitele noastre, consacrate în mediocritatea lor. Euroatlantică! Cine nu se adaptează e sortit dispariției!
Ciprian Purice
-
Groenlanda și Mare Nostrum
Geopolitica ne invața ca imperiile thalassocratice se construiesc in jurul marilor și oceanelor. Proiecția centrata pe P ...
-
Ar fi știrea începutului de an...
Guvernul ne-a strans cureaua atat de mult incat a reușit sa inchida anul cu un deficit mai mic cu 15 miliarde lei. Care ...
-
Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Multa lume (mult prea multa) protesteaza pe unde se poate ca Nicușor Dan, președintele ilegitim (in acest sens, un preșe ...
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
-
Ursula „fata lui tata" von der Leyen (Albrecht). Plagiatoarea care conduce Comisia Europeană
Ursula Gertrud Albrecht s-a nascut in 1958 la Bruxelles, in familia unuia dintre primii funcționari europeni de rang ina ...
-
Oricine trece prin aeroportul Otopeni nu va mai reveni pe acolo decât silit
Anul 2025 a fost un an record pentru turism in Uniunea Europeana: 3,08 miliarde de nopți petrecute de turiști, din care ...
-
Maia știe: Perspectiva aderării Moldovei la UE se amână pe termen nedeterminat
Maia Sandu a declarat ca ar vota in favoarea unirii cu Romania la un eventual referendum, in condițiile in care devine d ...
-
"666" și Statul de drept
În Apocalipsa ni se spune ca „666" este numarul Anticristului. Textul precizeaza insa ceva esențial: „ ...
-
Cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană!
27 de miliarde de euro este deficitul de cont curent pe primele 11 luni ale anului, cu 1 miliard de euro mai mult decat ...
-
Vinovați de Eminescu
Se spune ca inima omului are trei batai simultane: cea a cordului, a inimii biologice, cea a sufletului nostru și, in sf ...
-
Lovitura de palat USR-Ursula!
Am intrebat ieri Reprezentanța Permanenta a Romaniei din Bruxelles daca a existat un vot la nivel ministerial, in Consil ...
-
Menșevicii de la Chișinău
Sa vedem cum s-a facut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinau era o grupare de menșevici care dețineau pute ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (I)
Curtea Constituționala a amanat pe vineri, 16 ianuarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neconstituționalitate ...
-
USR în zodia inconștienței
Ianuarie 2026 incepe cu un USR in prim plan. Ministresa de externe, Mme Oana Țoiu, da consemn la COREPER ca Romania sa s ...
-
Totul e să fii nepotul cui trebuie, la momentul oportun
Nepoții și loialiștii suprima competența. Daca ești nepotul cui trebuie, nu e nevoie sa te pricepi la ceva anume. Invoci ...
-
O mostră de manipulare proaspătă de la Guvernul Bolojan
Vineri, mai mulți primari, dar mai ales Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, au declarat ca guvernul va lua ...
-
Pleacă Gabbard în 2026?
Daca va fi forțata sa demisioneze, Gabbard s-ar putea dovedi problematica pentru administrația Trump. „Statele Uni ...
-
Trump și frontierele fluide
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoara, fie pe cea dificila", promite Trump. Acest „vom face ce ...
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu