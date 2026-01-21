Putem visa în continuare. Nostalgici după o lume care nu mai este. Și care nici nu va mai fi. O lume utopic împachetată, dar bună per asamblu, în care noi am ajuns prea de curând. Cu mimetisme drept reguli și suveranitate contra securitate drept principiu.

Nici nu se putea altfel, oricât ar riposta euroscepticii! Occidentalizarea României a fost și va rămâne o ofertă de nerefuzat. Iar astăzi pare că suntem în fața unei alegeri imposibile, în fața acestei fracturi din interiorul Occidentului, tocmai pentru că ne-am așezat confortabil în aceste mimetisme slugarnice, dominate de o inerție euroatlantică care ne-a atrofiat orice tendință de autonomie geopolitică.

Occidentul nu ne-a cerut niciodată să fim proști. Ci doar să ne supunem regulilor sale! Însă cu lecția învățată în comunism, elita noastră s-a predat imediat, fericită că și-a găsit o nouă Moscovă, care să-i garanteze privilegiile. Așa a devenit euroatlatismul principala metodă de imbecilizare în masă, prin exlcuderea sine qua non a oricărei alte variante.

"Euroatlantic" nu mai există. Subordonarea nu mai reprezintă o garanție de securitate. Viteza cu care se produc schimbările ne forțează la acțiune. La inițiativă. La jocul mare! România nu mai poate menține această naivitate strategică doar pentru că orice altceva pare imposibil și de neconceput pentru elitele noastre, consacrate în mediocritatea lor. Euroatlantică! Cine nu se adaptează e sortit dispariției!

Ciprian Purice