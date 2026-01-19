Blatul Ursulei: Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european

Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european

Sesiunea de ianuarie a Parlamentului European de la Strasbourg aduce în atenția eurodeputaților dosare sensibile care pot influența politica externă și economică a Uniunii Europene. La mijlocul acestei luni, eurodeputații vor discuta atât situația acordurilor comerciale UE-Mercosur, cât și tensiunile internaționale, de la Groenlanda până la Iran și Venezuela, în timp ce Cipru preia președinția Consiliului UE.

Pe fondul semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar în Paraguay, plenul Parlamentului European va analiza miercuri, 21 ianuarie, două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluarea temeiurilor juridice ale acordurilor. Potrivit regulilor UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot cere avizul Curții pentru a verifica compatibilitatea unui acord cu tratatele europene. În cazul unui aviz negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.

„În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanşa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații statelor membre să poată proceda la ratificarea acordurilor", se arată în comunicatul Parlamentului. În paralel, luni este programată dezbaterea unei moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată joi de votul prin apel nominal. Pentru adoptare, moțiunea trebuie să întrunească două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor Parlamentului.

Pe agenda plenului figurează și discuții privind răspunsul UE la declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda. Guvernele europene au respins planurile SUA de a achiziționa insula, avertizând că o astfel de decizie ar submina suveranitatea, coeziunea NATO și securitatea transatlantică. Oficialii danezi și groenlandezi au subliniat că „Groenlanda nu este de vânzare", exprimându-și totodată disponibilitatea pentru cooperare.

Parlamentul European va analiza, de asemenea, relațiile transatlantice și autonomia strategică a UE. Un proiect de raport adoptat în decembrie 2025 de Comisia pentru Afaceri Externe subliniază că, într-o perioadă de schimbări în politica externă a SUA, Uniunea trebuie „să-și consolideze autonomia strategică pentru a-și asigura propria reziliență". Eurodeputații au insistat pe rolul SUA în NATO, dar au atras atenția asupra necesității unei repartizări mai echitabile a responsabilităților și a implicării mai active a Europei în securitatea continentală.

În paralel, Parlamentul va dezbate rezultatele summitului UE din decembrie și măsurile pentru o Uniune mai puternică și mai suverană, pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere. Consiliul European a confirmat sprijinul financiar pentru Ucraina, printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, și a condamnat atacurile hibride recente împotriva statelor membre. Deciziile privind accelerarea aprobării cooperării consolidate pentru sprijinirea Ucrainei și modificarea Mecanismului pentru Ucraina vor fi luate marți, urmând voturile finale în februarie.

Pe lângă aceste subiecte, eurodeputații vor aborda situațiile din Venezuela și Iran, aniversarea a 40 de ani de la aderarea Spaniei și Portugaliei la UE, precum și prioritățile noii președinții cipriote a Consiliului, prezentate de președintele Nikos Christodoulides.