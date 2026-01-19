Blatul Ursulei: Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european
Sesiunea de ianuarie a Parlamentului European de la Strasbourg aduce în atenția eurodeputaților dosare sensibile care pot influența politica externă și economică a Uniunii Europene. La mijlocul acestei luni, eurodeputații vor discuta atât situația acordurilor comerciale UE-Mercosur, cât și tensiunile internaționale, de la Groenlanda până la Iran și Venezuela, în timp ce Cipru preia președinția Consiliului UE.
Pe fondul semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar în Paraguay, plenul Parlamentului European va analiza miercuri, 21 ianuarie, două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluarea temeiurilor juridice ale acordurilor. Potrivit regulilor UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot cere avizul Curții pentru a verifica compatibilitatea unui acord cu tratatele europene. În cazul unui aviz negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.
„În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanşa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații statelor membre să poată proceda la ratificarea acordurilor", se arată în comunicatul Parlamentului. În paralel, luni este programată dezbaterea unei moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată joi de votul prin apel nominal. Pentru adoptare, moțiunea trebuie să întrunească două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor Parlamentului.
Pe agenda plenului figurează și discuții privind răspunsul UE la declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda. Guvernele europene au respins planurile SUA de a achiziționa insula, avertizând că o astfel de decizie ar submina suveranitatea, coeziunea NATO și securitatea transatlantică. Oficialii danezi și groenlandezi au subliniat că „Groenlanda nu este de vânzare", exprimându-și totodată disponibilitatea pentru cooperare.
Parlamentul European va analiza, de asemenea, relațiile transatlantice și autonomia strategică a UE. Un proiect de raport adoptat în decembrie 2025 de Comisia pentru Afaceri Externe subliniază că, într-o perioadă de schimbări în politica externă a SUA, Uniunea trebuie „să-și consolideze autonomia strategică pentru a-și asigura propria reziliență". Eurodeputații au insistat pe rolul SUA în NATO, dar au atras atenția asupra necesității unei repartizări mai echitabile a responsabilităților și a implicării mai active a Europei în securitatea continentală.
În paralel, Parlamentul va dezbate rezultatele summitului UE din decembrie și măsurile pentru o Uniune mai puternică și mai suverană, pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere. Consiliul European a confirmat sprijinul financiar pentru Ucraina, printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, și a condamnat atacurile hibride recente împotriva statelor membre. Deciziile privind accelerarea aprobării cooperării consolidate pentru sprijinirea Ucrainei și modificarea Mecanismului pentru Ucraina vor fi luate marți, urmând voturile finale în februarie.
Pe lângă aceste subiecte, eurodeputații vor aborda situațiile din Venezuela și Iran, aniversarea a 40 de ani de la aderarea Spaniei și Portugaliei la UE, precum și prioritățile noii președinții cipriote a Consiliului, prezentate de președintele Nikos Christodoulides.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandalul de spionaj care zguduie NATO din temelii. Ce au făcut americanii în pregătirea unei invazii în Groenlanda
Informații confidențiale ale Ministerului danez de Aparare arata ca SUA, in mod informal și fara a implica Copenhaga, au ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos e dominat de Donald Trump și de Super miliardarii lumii
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial 2026 este departe de tema oficiala a editiei din acest an, "Un spirit al dialog ...
-
Ce se va întâmpla la Davos: Donald Trump va prezenta componenta Consiliului Păcii. Care va mai fi relevanța NATO?!
Donald Trump - "Am marea onoare sa anunț ca a fost inființat CONSILIUL PACII. Membrii Consiliului vor fi anunțați in scu ...
-
Neue Zürcher Zeitung: Posibila aderare a Ucrainei la UE ar "exploda" bugetul uniunii
Posibila aderare a Ucrainei la UE ar „exploda" bugetul uniunii, a relatat ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitun ...
-
Israelul a convocat Cabinetul de război, la scurt timp după marele anunț făcut de către Donald Trump
Israelul analizeaza inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, dupa ce Washingtonul a anunțat componența Consil ...
-
Chiar înainte să înceapă negocierile de pace, Rusia a lansat un atac extrem de puternic în Ucraina
Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse in timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele ...
-
Gata, iese cu război! Ayatollahul Iranului iese la atac și îl acuză pe Donald Trump că el i-a ucis pe protestatarii din Iran: Nu-i vom cruța pe criminalii naționali și internaționali
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sambata autoritatilor "sa le rupa spatele razvratitilor" si at ...
-
Ursula von der Leyen e gata să relaxeze condițiile de aderare la UE pentru Ucraina. Revoltă la nivelul unor guverne europene: "Este o capcană pusă de Putin și Trump"
Comisia Europeana, condusa de Ursula von der Leyen, propune un model controversat pentru aderarea la UE. Practic, proced ...
-
Analiză despre sfârșitul apocaliptic al UE: "Europa riscă să-și piardă influența din cauza propriilor acțiuni greșite"
Berlinul se indoieste de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor nationaliste si atacurilor administratiei Trum ...
-
Blestemul familiei Kadîrov: Fiul lui Ramzan în stare critică după un accident rutier. Si liderul cecen este intr-o stare avansată de boală
Un grav accident rutier, produs in capitala Ceceniei, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane din coloana oficiala in ...
-
Operațiunea spectaculoasă prin care Maria Machado a fost scoasă de americani din Venezuela: Era vânată de Maduro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul in SUA, a publicat un scurt videoclip in care arata cum au ajutat-o pe lidera opo ...
-
Iran: După reprimarea brutală a protestelor, liderii religioși cer execuții în masă. Trump a anunțat că va interveni militar și înconjoară cu armata zona
Iranul pare calm dupa protestele sangeroase, insa lideri radicali cer execuții, iar tensiunile cu Donald Trump și puteri ...
-
Plan șoc al Comisiei Europene pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia
Comisia Europeana pregatește un plan de „primire timpurie" a Ucrainei in UE, oferit la schimb președintelui ucrain ...
-
Prima reacție a lui Donald Trump, după ce a primit mult râvnita medalie Premiul Nobel pentru Pace
Presedintele american Donald Trump a laudat joi "gestul magnific" al liderei opozitiei venezuelene, Maria Corina Machado ...
-
Iranul, sub presiune maximă - De ce a amânat Donald Trump lansarea unui atac militar: 'Degetul președintelui rămâne pe buton'
Președintele american Donald Trump a decis sa amane lansarea unui atac militar asupra Iranului, in timp ce administrația ...
-
SUA vor ataca Iranul, potrivit unei evaluări a Israelului. Contactele Teheranului cu trimisul special al lui Trump au fost suspendate
Teheranul a avertizat aliatii SUA din Orientul Mijlociu ca va ataca bazele americane de pe teritoriul lor daca Washingto ...
-
Flota de submarine nucleare a Chinei a depășit-o pe cea a Rusiei și se apropie de cea a SUA
China a depașit Rusia și a devenit al doilea operator mondial de submarine nucleare, dupa Statele Unite, intr-o evoluție ...
-
China sfidează taxele vamale americane și anunță un excedent comercial record în 2025
China a incheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, in pofida dificultatilor provocate de taxele vamale americane ...
-
Cel puțin 12.000 de morți în represiunea din Iran, pe măsură ce pana de curent din țară, provocată se pare de regimul la putere, se adâncește
Iranul se afla sub o pana de curent coordonata, care vizeaza nu doar controlul securitații, ci și ascunderea adevarului. ...
-
Iranul a livrat Rusiei armament de peste 4 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina
Iranul a furnizat Rusiei rachete, sisteme de aparare aeriana, muniție și drone in valoare de peste 4 miliarde de dolari ...
-
Teheranul a contactat Casa Albă. Trump cântărește oferta Iranului, dar înclină spre lovituri
Casa Alba analizeaza o oferta de ultim moment venita din partea Iranului pentru reluarea negocierilor privind programul ...
-
Donald Trump, mesaj controversat: Se autoproclamă președinte al Venezuelei
Președintele american Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care il prezin ...
-
După ce a primit aprobarea lui Donald Trump, Israelul bombardează Libanului
Armata israeliana a lansat duminica zeci de bombardamente in sudul Libanului, vizand presupuse infrastructuri militare a ...
-
Propunerea lui Donald Trump: Marco Rubio să devină următorul președinte al Cubei
Presedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminica un mesaj de pe retelele de socializare care sugera ca secretarul d ...
-
SUA pregătește o intervenție militară în Iran: Israelul este în alertă maximă. Benjamin Netanyahu a vorbit cu Marco Rubio
Israelul este in alerta maxima cu privire la posibilitatea unei interventii a SUA in Iran, in contextul in care autorita ...
-
„Blocarea internetului a avut efectul invers". Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
Blocada internetului impusa in Iran incepand cu 8 ianuarie 2026 reprezinta cel mai sofisticat nivel de cenzura de pana a ...
-
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată"
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin in ceea ce privește capturarea de catre SUA a aliatului sau, președintele venezuel ...
-
Trump spune că va face Groenlanda „pe calea ușoară sau pe calea grea", în ciuda avertismentului NATO
Președintele SUA spune ca trebuie facut ceva pentru ca „nu vom avea Rusia sau China drept vecini" ...
-
Daily Star: Când este posibil să izbucnească al Treilea Război Mondial
Analiștii publicației britanice Daily Star au estimat ca al Treilea Razboi Mondial ar putea izbucni in cursul acestui an ...
-
Merz: Desfășurarea forțelor internaționale în Ucraina este imposibilă fără acordul Rusiei
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat intr-o conferința de presa ca formarea și desfașurarea forțelor multina ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu