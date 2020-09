Adevărul despre vizita "de afaceri" a Clotildei Armad insotita de Dan Tudorache la Ambasada Franței

Dan Tudorache, primarul Sectorului, a fost atacat în special din direcția USR, care o are candidat pe Clotilde Armand. Una dintre ultimile acuzatii se referea la faptul că Armand ar fi fost filată de Poliția Locală, la cererea lui Tudorache. Dar s-a vorbit și despre un lobby făcut de Clotilde Armand, în 2016, prin intermediul ambasadei Franței la București.

Și dacă până duminică seara reprezentanta USR-PLUS-PNL a refuzat toate confruntările cu primarul PSD, în emisiunea jurnalistului Silviu Mănăstire, de la B1 Tv s-a produs întâlnirea față în față. Pentru că s-a dorit a fi o discuție civilizată, Silviu Mănăstire le-a adresat celor doi întrebări simple și clare, însă e drept că în cazul lui Clotilde Armand, moderatorul a plusat. Acesta i-a adresat și câteva întrebări care, deși se aflau pe lista generală a curiozităților din spațiul public, nu i-au fost niciodată adresate de către moderatorii emisiunilor la care a participat.

Întrebările se refereau la lobby-ul făcut de Clotilde Armand în sediul Ambasdei Franței unde l-a dus la o cină pe primarul Tudorache, când ea era consilier local, despre prima apariție a lui Clotilde Armand în spațiul public, precum și „care e treaba" cu spitalul Sfântul Vasile cel Nou.

Silviu Mănăstire: - De ce considerați că ar trebui ca lumea să vă voteze pe dumneavoastră și nu pe Dan Tudorache?

Clotilde Armand: - Am spus mereu, alegătorii să nu se bazeze pe promisiuni! Pe fapte, ce am făcut fiecare în viața noastră. Domnul Tudorache este la al 2-lea mandat. Să vedem ce a construit, de unde vine, echipele pe care le-a condus, care sunt realizările lui! Eu am venit în politică pentru a face o schimbare, pentru a avea o Primărie care îi ascultă pe cetățeni. Alegătorii să se bazeze pe ce a realizat fiecare.

Aceeași întrebare a fost adresată și lui Dan Tudorache.

Dan Tudorache: Pentru că 56 de ani i-am petrecut în acest Sector și am început proiecte încă din anul 2000 de când eram consilierul primarului Gherasim, apoi consilier local, viceprimar... toată viața mea am fost aici. Din 1998, când am terminat facultatea și până în 2000 am fost inginer de căi ferate. De ce m-ar vota pe mine? Pentru că am început niște proiecte pe care România nu le-a început.

Spitalul „Sf. Vasile cel Mare" și consilierul USR dat afară

Clotilde Armand: - Cred ca în ceea ce privește realizările domnului Tudorache, cred că putem să vedem cu toții. O investiție importantă este spitalul pe care, de fapt, consilierii USR l-au votat în 2016. Atunci domnul Tudorache a spus că nu poate să construiască un spital pentru cetățenii Sectorului 1 și Ilfov, pentru că sunt banii Sectorului 1! Avem doar o machetă! (notă: Clotilde Armand probabil că s-a referit la cetățenii Capitalei, deoarece cele trei spitale mari reunite în proiectul „Spitalul Sfântul Vasile cel Mare" deservesc mai mult decât cetățenii Sectorului 1 - )

Dan Tudorache: Banii nu se cheltuiesc pe lucruri care nu se fac! Poate în privat! La stat vine Curtea de Conturi... Acest proiect (n. spital) a trecut cu un singur vot din partea USR, a unui consilier care a fost, apoi, dat afară din USR!

În cadrul dezbaterii, Dan Tudorache a explicat felul în care s-a desfășurat licitația pentru companiile care vor construi viitorul spital. „S-a făcut în 3 ani de zile ce n-au făcut guvernele Românie în 30 de ani. Studiu de fezabilitate, de prefezabilitate... Aceste demersuri le-am făcut împreună cu Ministerul Sănătății. E vorba despre 1.015 paturi. Am început licitația, iar ultimul termen este la sfârșitul acestei luni. Poate este bine că licitația se va termina după votul electoral din 27 septembrie", a spus primarul Tudorache.

Clotilde Armand: Domnul primar spune „Am realizat". Domnul jurnalist, (n. așa i s-a adresat lui Silviu Mănăstire pe parcursul emisiunii) acest spital există sau nu?! Pentru că e o problema de limba română! A fost un clip difuzat de 540 de ori, care a fost interzis de CNA. Domnule jurnalist, ați fost acolo?! Nu e deloc clar și felul în care vorbește domnul primar... de parcă acest spital există!"

Candidata USR a continuat: „Acest spital va fi construit de o societate care nu are niciun fel de experiență în acest domeniu. E vorba de a construi ceva complex. Avem nevoie de un colectiv de oameni care știe să construiască un spital. Acest consilier USR, care a votat cei 260 milioane de lei (n. valoarea contractului), această firma nu va construi niciodată acest spital, acest consilier USR a fost un domn care a fost dat afară pentru că a fost turnător al Securității!

Dan Tudorache: - Nu, acest consilier a fost mâna dumneavoastră dreaptă!

Clotilde Armand: - Nu a fost așa, a fost în echipă. Toata lumea vrea, așa, să fie mâna mea dreaptă!

Vizita la ambasada Franței, ca „să vină o firmă franțuzească"

Dan Tudorache: Doamna Clotilde a spus că aceasta firmă construiește. Nu, această firmă se ocupă de licitația acestui spital. M-a surprins treaba asta, pentru că și în Consiliul Local ați spus că trebuie să vină o firmă franțuzească. Citez: „Firma aceasta nu se pricepe, trebuie să vină o firmă franțuzească". Din această cauză m-ați dus și la ambasada Franței.

Acesta a fost un moment care a pus-o în mare dificultate pe Clotilde Armand:

Clotilde Armand: Trebuia un colectiv de experți, în care sunt și români. Experiență pentru a avea acest spital, atenție!, colaborarea cu Ministerului Sănătății (MS) nu este foarte clară. Nu este un master-plan al MS. Revin, o experiență pentru a construi un spital nu se inventează.

Dan Tudorache: Am fost cu ea la ambasada Franței în 2016, mi-a prezentat câțiva investitori din Franța. Erau interesați. Atunci le-am spus clar că va fi o licitație, cum e normal în România, că poate să participe și o firma, 2-3-5 din Franța, poate să participe și din SUA. Erau intermediarii unor firme de construcții. (...) După ce am plecat, am spus că nu mai intru în această Ambasadă și că acesta este trafic de influență!

Clotilde Armand: (...) În 2016 ne ducem la cele mai bune sisteme de sănătate din lume. Unde să ne ducem? În Rusia? Facem întâlniri cu inginerii noștri și facem un spital care e la așteptările cetățenilor noștri.

Silviu Mănăstire le-a permis celor doi invitați să-și adreseze o întrebare dură

Clotilde Armand: Care este primul lucru pe care o să-l faceți când nu veți mai fi primar?

Dan Tudorache: Trebuie să mai aștept 4 ani ca să pot să răspund... Sau mai mult. Eu voi mai fi primar.

Dan Tudorache: Aveți vreun schelet în dulap?

Clotilde Armand: Nu, nu am! Vă provoc să îmi găsiți un schelet în dulap! Am o carieră frumoasă, eu nu am venit aici dacă nu aș fi avut o carieră. Am o experiență foarte bună în privat, am gestionat echipe de mii de persoane. (...) Doresc să clarific un lucru: eu sunt o persoană care crede foarte mult în inteligența românilor. (...) Nu putem să avem niște lucruri bune în România dacă nu avem o expertiză externă.

„Filajul" Poliției Locale, un fals grosolan?

Puși față în față pe tema subiectului care a împânzit presa din România, cel în care Clotilde Armand susține că a fost urmărită, monitorizată și/sau filată de agenți ai Poliției Locale Sector 1, cei doi candidați la Primăria Sectorului 1 au avut replici uluitoare:

Dan Tudorache: Nu există acel document la Poliția Locală! Am vorbit și cu directorul de la acea vreme.

Clotilde Armand: Eu am văzut exact ce ați văzut dumneavoastră, un raport olograf! Am vorbit cu o jurnalistă care mi-a spus... Am văzut pozele, apoi nu mai este de datoria mea să le verific.

Silviu Mănăstire: Au antetul Primăriei, Poliției?

Clotilde Armand: Domnule, eu nu sunt expert, eu n-am văzut niciodată în viață mea așa ceva.

Dan Tudorache: Dumneavoastră m-ați acuzat că am dat ordin! Documentul nu are ștampilă, nu are antet, nu are nume!

Clotilde Armand: Dar cum arată o notă informativă? Am sesizat organele de justiție, că am văzut niște documente emise de departamentul de urmărire...

Dan Tudorache: Nu există niciun departament de urmărire, nu există așa ceva. Eu consider că e o făcătură de campanie.

Clotilde Armand: (...) Eu îmi fac datoria, ca și atunci când văd o licitație publică, eu sesizez organele publice.

Despre afaceri cu bani publici

Moderatorul a pus o întrebare pentru a lămuri ultimele acuzații apărute în presă despre afacerile lui Clotilde Armand.

Silviu Mănăstire: Doamna Clotilde Armand, ați făcut afaceri cu bani publici la firma privată unde erați director?

Clotilde Armand: .. Una avea ca obiectiv să facă infrastructuri, a lucrat și cu instituții de stat.

Silviu Mănăstire: Dar cu bani de la primării din România?

Clotilde Armand: Nu, nu cred...

Dan Tudorache: Mințiți, doamnă!

Clotilde Armand: Aaa... Nu, nu cred!

Spre final, discuția s-a axat pe un clip cu prima apariție a lui Clotilde Armand în spațiul public, în calitate de director al Distrigaz București, în urma unui accident de muncă unde un om și-a pierdut viața și alți patru au fost răniți.

După ce contracandidații au părăsit platoul, Silviu Mănăstire l-a contactat pe consilierul USR dat afară pe motiv că ar fi fost informator al Securității, Cristian Laurențiu Bulfon.

„Nu, nu am fost informator, adeverința de la CNSAS arată foarte clar că nu am fost nici informator, nici colaborator al Securității. La dosarul meu există o notă de serviciu care a fost clasificată ca fiind neadevărată. Nu! Nu am dat note informative la Securitate!", a spus Bulfon, singurul userist care a votat proiectul noului spital, conform celor spuse de Dan Tudorache.