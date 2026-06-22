Alexandru Nazare (nominalizat la Finanțe cu aviz pozitiv) a prezentat parlamentarilor tragicul adevăr: „Nu putem să cheltuim mai mult decât avem"
Postat la: 22.06.2026 |
Ministrul propus să conducă Finanțele în guvernul Adrian Veștea, Alexandru Nazare, a declarat luni, în Parlament, la audierea sa în comisiile de specialitate de buget-finanțe, că nu va accepta măsuri care cresc deficitul bugetar și că România trebuie să mențină traiectoria de ajustare pe care a început-o în guvernarea Bolojan încă doi ani, după ce PNL și USR i-au spus că social-democrații propun renunțarea la austeritate și măsuri sociale de sprijin pentru românii cu venituri mici, măsuri care înseamnă cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.
Parlamentarii din PNL și USR i-au atras atenția lui Nazare că deja miniștrii propuși în guvernul Veștea au anunțat proiecte care cresc deficitul bugetar prin noi cheltuieli la bugetul de stat, precum angajări în unele sectoare și demararea unor noi programe de finanțări. De asemenea, ei i-au spus lui Nazare că PSD cere „oprirea austerității". „Cum veți împăca prudența cu obiectivele PSD", i-au spus parlamentarii din opoziție ministrului propus la Finanțe. „Ori nu știți în ce guvern ati intrat, ori PSD a mințit că e finalul austerității și că vin cu măsuri pentru popor", au adăugat ei.
Deputatul USR Cezar Drăgoescu a spus că PSD-iștii se comportă ca niște „termite" atunci când pun mâna pe putere, afirmație care i-a făcut pe social-democrații să-i ceară acestuia să-și prezinte scuze. Nazare a răspuns că ținta de deficit bugetar cash este de 6,2% din PIB pentru acest an, că această țintă este stipulată în programul de guvernare și de aceea „cred că nu putem să ne abatem de la ea și întregul spectru politic e conștient ce costuri ar atrage o depășire a acestei ținte".
„Ca atare, orice măsură care pune în pericol atingerea țintei pe anul 2026 nu va putea fi acceptată, iar eu îmi voi menține aceeași conduită pe care am avut-o până acum, ce pot să vă spun este că nu ține de un ministru, ține de interesele României să respecte anumite ținte. Ca atare, nu cred că măsuri care să pună în pericol ținta de deficit bugetar vor fi introduse sau discutate în acest moment", a adăugat el, după întrebările despre măsurile dorite de social-democrați. Nazare a spus că trebuie găsită o „formulă echilibrată".
„În privința celorlalte măsuri menționate. Mă întrebați cum mă raportez la anumite măsuri, mă raportez așa cum m-am raportat și până acum, trebuie să găsim formula echilibrată între investiții și măsuri sociale, lucruri care se pot face, nu lucruri pe care ni le dorim și să nu alunecăm în aceleași greșeli pe care le-am făcut anii trecuți, anume să cheltuim mai mult decât avea, să împrumutăm bani în loc să folosim bani pe care să-i colectăm", a adăugat el. Ministrul propus la Finanțe a menționat că România trebuie să mențină traiectoria de ajustare din guvernarea Bolojan încă doi ani.
„Depinde de consecvența pe care o vom avea în modul în care îndeplinim treiectoria de ajustare, dacă ne-o menținem, atunci undeva în 2028-2029 ajunge la un platou de stabilizare a datoriei publice care ne ajută foarte mult în raport cu agențiile de rating, dar acest lucru este condiționat de menținerea disciplinei fiscale și a aceleiași conduite prudente pe care am avut-o pânâ acum", a indicat el. Nazare a precizat că nu ia în calcul modificarea TVA în acest an.
Problema Pfizer
Ministrul propus la Finanțe le-a mai spus parlamentarilor că în ținta de deficit pentru acest an „trebuie să luăm în calcul că avem o plată de făcut la Pfizer de 3,4 miliarde lei, aproximativ 0,2% din PIB, care este plătibilă în mai puțin de două luni și este sentință executorie". „Riscul care planează asupra României în următoarea lună și jumătate în condițiile în care agențiile de rating vor publica rapoarte este mare. Momentul e foarte dificil, nu e un moment simplu", a avertizat acesta. Nazare a primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Parlamentarii e au avizat nominalizarea lui pentru portofoliul de la Finanţe cu 22 de voturi „pentru", 16 voturi „contra", două abţineri şi două opțiunie „prezent, nu votez".
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