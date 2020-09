Șapte lideri județeni PNL și-au dat demisia pentru rezultatele proaste de la alegeri

Șapte președinți de organizații județene și-au prezentat demisiile din funcțiile de conducere din teritoriu pentru rezultatele sub așteptări în județele în care au coordonat alegerile locale.

Atunci cand a fost revocat din functia de procuror de caz de la DNA Oradea, Cristian Ardelean, in prezent procuror la Parchetul Bihor, instrumenta unul dintre cele mai mediatizate anchete privind fraudele europene, in care ar fi fost implicata firma 3T Construct din Piatra-Neamt, in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea.