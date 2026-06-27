Cătălin Predoiu spune că Ilie Bolojan l-a lăsat fără bani. Ministrul ar fi vrut să-i recompenseze pe angajații implicați în misiuni de excepție

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis, sâmbătă, că instituţia pe care o conduce nu dispune de buget pentru recompensarea financiară a angajaţilor care s-au remarcat în misiuni de excepţie.

"Mi-aș fi dorit să avem și posibilitatea de a-i recompensa financiar, pe lângă aprecierea și distincțiile oferite. Din păcate, în acest moment, resursele nu ne permit acest lucru", a spus Predoiu.

Predoiu a participat, vineri, la ceremonia de premiere a cadrelor MAI care au îndeplinit cu devotament misiuni de excepție și nu a rata ocazia să trimită săgeți către Ilie Bolojan, cel care, prin tăierile făcute, a făcut ca problemele financiare să se vadă și la ministerul pe care îl conduce.

"Ieri am avut onoarea de a premia angajați ai MAI care s-au remarcat prin profesionalism și curaj în misiuni dificile, desfășurate în ultimele săptămâni. Nu este prima dată când le sunt recunoscute meritele, așa cum nu este prima dată când acești oameni își riscă viața pentru a-i proteja pe ceilalți.

Mi-aș fi dorit să avem și posibilitatea de a-i recompensa financiar, pe lângă aprecierea și distincțiile oferite. Din păcate, în acest moment, resursele nu ne permit acest lucru.

Știu că angajații MAI se numără printre cei mai bine pregătiți profesioniști din Europa în domeniile lor de activitate. Mi-aș dori ca tot mai mulți români să conștientizeze acest fapt și să le acorde respectul pe care îl merită.

Desigur, nicio instituție cu 127.000 de angajați nu este lipsită de provocări, de momente mai puțin reușite sau de greșeli. Însă, dacă privim rezultatele de ansamblu, serviciul pe care îl oferă MAI - ordinea și siguranța publică - se situează la un nivel foarte ridicat, comparabil cu cele mai bune servicii din Europa", a mai afirmat Cătălin Predoiu.