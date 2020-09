Dan Tudorache: "În Sectorul 1 nu lăsăm pe nimeni în urmă!" Tablete gratuite pentru copiii și educatorii din învățământul preșcolar

Primele tablete au ajuns și la copiii din grădinițe. În premieră la nivel național, Primăria Sectorului 1 distribuie tablete copiilor din grădinițe și educatorilor acestora. Măsura a fost luată pentru ca și micuții din învățământul preșcolar să își poată desfășura activitatea în situația în care, la nivelul Capitalei, în grădinițe vor fi aplicate scenariul galben: jumătate dintre copii la grădiniță, jumătate online, sau scenariul roșu: toți acasă, în fața tabletelor.

Ca și în cazul elevilor și cadrelor didactice de la școli și licee, Primăria Sectorului 1 va pune la dispoziția preșcolarilor și educatorilor și conectarea la internet pentru următorii doi ani. Micuții de la Grădinița nr. 162 și-au primit deja tabletele în această dimineață în prezența primarului Sectorului 1, Dan Tudorache.

"Așa cum am promis, în Sectorul 1 nu lăsăm pe nimeni în urmă. Iată de ce am decis să dăm tablete nu numai elevilor din școli și licee, ci și copiilor din grădinițe care acum fac primii pași în procesul educațional. Consider că, pentru sănătatea și educația copiilor noștri, niciun efort nu este prea mare", a declarat primarul Dan Tudorache.

Aceasta nu este singura veste bună cu care au fost întâmpinați preșcolarii și educatorii de la Grădinița nr. 162. Începând cu anul școlar 2020-2021, copiii de la această grădiniță beneficiază și de un corp de clădire nou în care sunt deja amenajate 4 grupe pentru 90 de copii.

Copiii din grădinițele Sectorului 1 se alătură elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal care au început deja să primească tablete încă de la jumătatea săptămânii trecute. Primăria Sectorului 1 a achiziționat 48.000 de tablete pe care le pune la dispoziția copiilor, elevilor și cadrelor didactice care învață în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 1, indiferent de domiciliu acestora.