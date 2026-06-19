Diana Șoșoacă: „Aș prelua funcția de prim-ministru". Lidera SOS i-a propus lui Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criză

Scena politică traversează o perioadă de incertitudine, iar premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să obțină sprijinul necesar pentru învestirea noului Guvern. Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, susține că actuala criză politică ar putea fi depășită prin formarea unui guvern minoritar alcătuit din SOS România și AUR, afirmând că este pregătită să preia funcția de prim-ministru.

În același timp, aceasta consideră că o altă soluție pentru deblocarea situației politice o reprezintă organizarea alegerilor anticipate. Diana Șoșoacă a declarat că SOS România și AUR ar avea resursele umane necesare pentru a forma un executiv și pentru a gestiona actualele provocări ale României.

„Mi-ar conveni, de exemplu, un guvern SOS-AUR. Recunosc că avem oameni foarte buni. Cred că s-ar putea să reușim să facem un guvern, astfel încât să scoatem țara din criză, pentru că avem foarte buni specialiști și putem merge mai departe. Aș prelua funcția de prim-ministru. Aș face România mare din nou, credeți-mă", a transmis Diana Șoșoacă, la B1 TV.

Diana Șoșoacă a afirmat că i-a prezentat această variantă și președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, însă consideră că România ar putea ajunge în final la alegeri anticipate.

„Eu, când am fost la Cotroceni, i-am spus lui Nicușor Dan, dacă vrea, la momentul ăsta părerea mea că un guvern minoritar este soluția. Am mai avut o situație de acest gen în trecut și a funcționat foarte bine. Dar eu cred că până la urmă tot la anticipate vom ajunge.

Pentru că nu se mai regăsesc opțiunile oamenilor în actuala configurare politică a Parlamentului României. Ori minoritar, ori anticipate. Și văd că mulți vorbesc de anticipate", a conchis Șoșoacă.