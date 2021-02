Diana Sosoaca face apel la Serviciile Secrete: "Sa opreasca aceasta mazilire a poporului roman"

Senatoarea Diana Sosoaca a declarat sambata, 27 februarie, ca serviciile secrete din tara noastra ar trebui sa intervina si sa opreasca ceea ce ea a numit "o mazilire a poporului roman", facand referire la o posibila inchidere a minelor de carbune in contextul politicilor europene pentru stoparea schimbarilor climatice. Aceasta a criticat si PSD-ul pentru faptul ca nu apara interesele minerilor din Valea Jiului.

"Romania fierbe. Daca iar ne baga in stare de urgenta si ne inchid in casa, va garantez ca Romania iese in strada si va fi o noua revolutie la care voi participa si eu si alti oameni care s-au saturat de bataia de joc, de plandemie si de mascarada.

Daca nu le intra in cap bine ca pandemia s-a terminat, a spus-o si doamna doctor Adina Albers, domnul Dragos Dinulescu de la Campina, a spus-o si domnul doctor Razvan Constantinescu. Daca nu incetam cu prostiile astea si ne uitam numai cum sa furam bani din afaceri cu tot felul de farmacii ale nevestei fostului ministru Tataru si tot felul de societati care importa teste RT-PCR si aparate medicale pentru care se dau parandaraturi. Serviciile trebuie sa inceapa sa-si faca treaba, sa opreasca aceasta maziliere a poporului roman", a declarat Diana Sosoaca, sambata seara la Romania Tv.

"Minele se inchid. Portul Constanta se vinde. CEC-ul se vinde. Spitalele se privatizeaza. Romania nu mai este suverana. Atentie! O sa vedeti cine o sa profite de pe urma vinderii intregii Romanii, in conditiile in care Romania poate fi salvata. Uitati-va ca domnul Franz Timmermans, care este din grupul din care face parte PSD la nivel european, cum am fost la mineri eu si europarlamentarul Cristian Terhes, imediat a iesit si a spus: inchideti minele din Romania! A doua zi, marti, a iesit PSD ca sunt de acord cu green dealul si cu domnul Timmermans si sa se inchida minele din Romania. Nu PSD este cel care ar trebui sa apare oamenii astia? Ca e partid social democrat", a spus Diana Sosoaca.

Saptamana trecuta Diana Sosoaca a fost blocata pe Facebook timp de 30 de zile dupa ce a jignit un utilizator care i-a comentat la o postare. Sosoaca sustine ca doar ea si Donald Trump sunt blocati pentru atitudine. Senatoarea Diana Sosoaca s-a deplasat sambata, 20 februarie, in Valea Jiului si a vorbit in fata minerilor stransi in fata Minei Lupeni. Diana Sosoaca a folosit un limbaj extrem de agresiv, indemnand angajatii din domeniul minier sa mearga la Bucuresti si sa protesteze in fata Ministerului Economiei. Discursul parlamentarei, difuzat live pe pagina personala de Facebook, a avut legatura in mica masura cu problemele invocate de mineri, Sosoaca vorbind, in general, despre pandemia de COVID si indemnand la nerespectarea restrictiilor.