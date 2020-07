Emil Boc, invitat să se lupte cu Gabi Firea pentru Primăria Bucureşti. Răspunsul surprinzător dat de fostul premier

Emil Boc este favorit să obţină un nou mandat la Primăria Cluj-Napoca, la alegerile locale care ar putea avea loc la finele lunii septembrie. Recent, edilul clujean a primit o propunere surprinzătoare.

Emil Boc a fost invitat, prin telefon, în matinalul Digi FM. Cu această ocazie, cei doi realizatori ai emisiunii, Beatrice Ghiciov şi Bogdan Ciuclaru i-au lansat lui Boc invitaţia de a candida la Primăria Capitalei. Fostul premier a reacţionat diplomat şi a lăudat Capitala. „Apreciez acest compliment la adresa clujenilor, pentru că este meritul lor. În privinţa Bucureştiului, sunt convins că bucureştenii ştiu ce au de făcut. Vor avea decizia pe masă în ziua de 27 septembrie, când vor fi alegerile. E un oraş minunat, eu am trăit mulţi ani în Bucureşti şi pot să vă spun că are Capitala avantajul unor oameni extraordinari. Eu nu o să uit niciodată perioada aceea pe care am petrecut-o în Bucureşti", a răspuns Boc.

Bogdan Ciuclaru a glumit cu Emil Boc şi i-a transmis că nici bugetarii nu vor uita perioada petrecută de acesta în Bucureşti. „Acolo istoria va decide cum a fost mai bine. Am făcut ce a trebuit. Acum, această criză e mult mai bine gestionată de UE. Pe atunci, toată lumea închidea sacul de bani, nu avea nimeni resurse financiare, era o criză uriaşă de neîncredere. Acum, pentru prima dată, UE se împrumută pentru statele membre, asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Aşa trebuie reacţionat. Atunci a fost o surpriză mondială, de altă natură. Noi am reuşit să trecem pe creştere economică în doi ani, în timp ce Grecia după 10 ani a ieşit din criza economică", a explicat Emil Boc.