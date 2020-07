Marcel Ciolacu: Voi propune in Comitetul Executiv de joi dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov

Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti seara ca va propune in sedinta Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov.

"Voi propune in Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizatii, chiar daca suntem in prag de alegeri si sunt ferm convins ca avem capacitatea de a face o echipa rapid acolo, sa fim pregatiti si la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil asa ceva. Am aflat din presa. Nu am crezut asa ceva. Am avut o discutie cu presedintele de organizatie acum aproximativ o luna de zile, i-am spus ca in echipa dansului exista o persoana asupra careia sunt foarte multe banuieli de implicari intr-o anumita zona care nu ne reprezinta si chiar i-am spus sa ia masurile necesare de a fi schimbat din functie, respectiv de secretar executiv", a spus Ciolacu la TVR 1.

El a afirmat ca joi va propune dizolvarea organizatiei si numirea unei echipe interimare la Ilfov. Reactia vine dupa ce presa a scris ca PSD Ilfov ar fi condus de interlopi.