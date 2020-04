Pensie pentru urmasii cadrelor medicale care mor in lupta cu COVID-19. Vot unanim in Senat pentru proiectul PSD

Senatul a adoptat in unanimitate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea unei pensii de urmas copiilor cadrelor medicale decedate in lupta cu noul coronavirus.

Senatorii s-au exprimat, intr-o sedinta desfasurata prin mijloace electronice, prin 130 de voturi pentru. Presedintele interimar al Senatului, Titus Corlatean, a condus reuniunea din sala de plen, unde a fost asistat de secretarii de sedinta, George Dirca si Marian Pavel, ceilalti parlamentari lucrand de la distanta.

Potrivit proiectului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid-19, "la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar in cuantum de doua salarii medii pe economie".

"Urmasii cadrelor medicale decedate ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu Covid-19 au dreptul la o pensie de urmas egala cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrul medical o avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care nu exista urmas, daca cel decedat era singurul sustinator al parintilor sai, acestia vor beneficia de jumatate din pensia de urmas mentionata anterior.

Membrii familiilor cadrelor medicale decedate in timpul si din cauza serviciului ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu Covid-19 beneficiaza gratuit de asistenta medicala si medicamente in cadrul retelei sanitare a Ministerului Sanatatii sau in alte retele sanitare cu decontarea cheltuielilor de catre acest minister", se arata in propunerea legislativa adoptata miercuri de Senat.

De asemenea, parlamentarii PSD propun ca urmasii personalului medical decedat ca urmare a participarii la actiuni medicale impotriva Covid-19 sa beneficieze de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate in proprietate sau coproprietate si a impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietate sau coproprietate.

"In semn de recunoastere a meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid-19 se instituie Ziua personalului medical, care se organizeaza anual pe 11 martie prin grija Ministerului Sanatatii", se mai arata in proiect.

Error occurred during the loading of an video.

In cadrul dezbaterilor, senatorul PSD Ovidiu Ortan a subliniat ca speranta initiatorilor este ca acest proiect sa nu aiba beneficiari.

"Natiunea se afla in razboi biologic cu un inamic nevazut si cu un potential letal.(...) Acest proiect propune un pact social intre natiune si personalul din sistemul sanitar. Ideologia pactului este: cu orice pret ingrijiti-ne parintii, orice se va intampla, va vom ingriji copiii!", a spus Ortan la dezbaterea proiectului.

Liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, s-a pronuntat in favoarea propunerii legislative, evidentiind ca "niciun efort nu este prea mic pentru a motiva personalul medical si pentru a-i arata intregul suport al societatii pentru menirea lor".

Senatorul USR Adrian Wiener considera ca proiectul confera "un confort psihologic minimal al celor care se gasesc acum in linia intai. Suntem convinsi ca nu e un privilegiu, ci un drept minimal".

Senatorul Laszlo Atilla a mentionat ca, "desi nu au fost luate masuri din timp pentru a evita problemele cu care ne confruntam, proiectul vine ca o masura care mai poate alina suferinta celor afectati".

Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.