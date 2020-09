Pensiile uriase pe care le incaseaza Mitica Dragomir, Petre Roman si Anghel Iordanescu, candidatii lui Firea la Consiliul General al Capitalei

Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, a depus luni, 17 august, listele de candidati pentru Consiliul General.

"Am depus acum lista candidatilor pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti", a anuntat, luni dupa-amiaza, Gabriela Firea, ea spunand ca printre propunerile PSD de pe aceasta lista se afla "oameni pe care bucurestenii i-au apreciat pentru ceea ce au facut in intreaga lor cariera, in intreaga lor viata".

Astfel, pe lista se afla fostul premier Petre Roman, actrita Monica Davidescu, "oamenii de sport si fair-play" Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu.

Mitica Dragomir incaseaza de la stat trei pensii in valoarea de 206.400 de lei

Mitica Dragomir are venituri uriase din cele trei pensii ale sale in valoare de 206.400 de lei pe luna, la care se mai aduaga 9.000 de euro din chirii.

Sotia sa, Vica Dragomir incaseaza 20.400 de lei pensie, la care se mai adauga un salariu de 30.000 de lei si venitul de pe o chirie de 144.000 de lei.

Conform declaratiei sale de venit, Mitica Dragomir a vandut catre o societate comerciala o vila, pentru care a incasat 3,9 milioane de euro si inca una pentru care a obtinut 110.000 de euro.

Mai mult decat atat, Dragomir are bijuterii si ceasuri de 100.000 de euro, o vila de peste 500 mp si doua apartamente, de 210 mp si 240 mp.

Mitica Dragomir, condamnat in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Bucuresti la patru ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.

Intrebata despre faptul ca Mitica Dragomir a fost condamnat la inchisoare in prima instanta, Firea a replicat: "E condamnat? E in puscarie? Deocamdata justitia isi face datoria. Nu avem in niciun caz o hotarare definitiva si irevocabila. Sunt persoane carora nu li s-a ingradit niciun drept".

"Daca eu as fi propus si bebelusi de la Maternitatea Giulesti, adversarii mei ar fi spus ca plang prea tare noaptea, ca nu vor sa suga de la sanul mamei, ca pampersul e prea ud", a adaugat Firea.

Dumitru Dragomir a fost deputat PRM si are multiple condamnari la inchisoare, inclusiv pe vremea lui Ceausescu, cand a fost pedepsit cu sapte luni de puscarie pentru jocuri ilegale de noroc (poker si barbut).

Anghel Iordanescu are doua pensii in valoare totala de 120.000 de lei

Anghel Iordanescu incaseaza doua pensii speciale care cumulate ii aduc venituri de 120.000 de lei. Sotia sa, Valeria Iordanescu, are 16.800 de lei pensie de la Ministerul Muncii.

Nea Puiu detine cinci terenuri intravilane in Pipera, in suprafata totala de 48.000 de metri patrati, doua in Stefanesti (Ilfov), in total 39.000 de metri patrati, un teren de 5.000 de metri patrati in Jilava, unul de 2.000 de metri patrati in Corbeanca, altul de 1.000 de metri patrati in Snagov si unul de 4.000 de metri patrati in Breaza (Prahova).

Iordanescu mai are trei case in Bucuresti, una in Ilfov si una la Breaza.

Petre Roman, 181.000 de lei din pensii

Fostul premier Petre Roman care candideaza la Primaria Municipiului Bucuresti mentioneaza in declaratia de avere o singura locuinta in Voluntari, trei masini, bijuterii de 15.000 de euro, tablouri de 25.000 de euro, obiecte de arta de 25.000 de euro.

In declaratia sa de avere Petre Roman mentioneaza ca are o locuinta de 202 metri patrati in Voluntari, cumparata in anul 2010 si un teren de 1.000 mp in Constanta.

El precizeaza ca are trei masini, o Honda si o Lancia din 2006, precum si un Land Rover, cumparat in 2011. Petre Roman a mai declarat bijuteriile sotiei, in valoare de 2.000 de euro, dar si tablouri de 20.000 de euro.

Din cele doua pensii ale sale, Petre Roman incaseaza 181.000 de lei pe luna.