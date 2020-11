Programul PSD pentru guvernare: acces rapid la aeroport si la autostrada, 42 smart cities si 100 de orase competitive

Deputatul PSD Daniel Suciu a prezentat, duminica, programul de guvernare al social-democratilor, capitolul Dezvoltare Regionala si Locala, care cuprinde obiective precum realizarea a 42 de smart cities, a 100 de orase competitive, acces in maximum doua ore la cel mai apropiat aeroport si in maximum o ora la cea mai apropiata intrare pe autostrada pentru fiecare roman.

"Ceea ce ne propunem noi si ceea ce se va intampla este o Romanie dezvoltata pentru absolut toti romanii. Si principiul este foarte simplu: orice roman, indiferent de regiune, trebuie sa ajunga in maximum doua ore la cel mai apropiat aeroport si in maximum o ora la cea mai apropiata intrare pe autostrada. Orice roman, indiferent de regiune, trebuie sa aiba cele zece servicii obligatorii. Si asta inseamna: apa si canalizare, gaz, acces la educatie, sanatate, cultura, sport si divertisment. Dupa primii patru ani de guvernare, in Romania vor fi 42 smart cities si 100 de orase competitive. Obiectivele noastre sunt foarte clare: o dezvoltare sustenabila si echitabila, reducerea decalajelor urban-rural, cresterea autonomiei locale, tranzitia de la economia liniara la economia circulara (...) si intarirea identitatii nationale, prin valorificarea traditiilor locale si regionale", a aratat Suciu, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PSD.

El a declarat ca pentru realizarea acestor obiective vor fi folositi bani din bugetul national, din bugetul Next Generation, din actualul si urmatorul exercitiu financiar. Suciu a subliniat ca toate proiectele de investitii din Romania, fie ca sunt finantate din fonduri europene sau guvernamentale, vor trebuie sa respecte aceleasi reguli. El a anuntat si infiintarea Fondului National de Dezvoltare Locala, cu o finantare anuala de 3 miliarde de euro.

"Adica, cine aplica pentru un proiect in PNDL va respecta aceleasi rigori, astfel incat, in orice moment din anii urmator, aceasta investitie sa poata fi trecuta cu finantare europeana. Programele guvernamentale vor deveni programe suport. Si tocmai de aceea se va infiinta Fondul National de Dezvoltare Locala, cu o bugetare anuala de circa 3 miliarde de euro, care va include tocmai aceste lucruri: PNDL, CNI, ANL, Cadastru si fondurile europene, astfel incat orice comunitate din aceasta tara, pana la finalul exercitiului financiar 2027, dar chiar si mai repede, sa beneficieze de serviciile minime pe care secolul in care traim le reclama. Si anume: depui un proiect pentru apa si canalizare - este foarte bine. Nu poti depune un proiect pentru asfaltare daca nu ai apa si canalizare", a spus el.

Deputatul a aratat ca din Fondul National de Dezvoltare Locala ar urma sa se acorde finantare inclusiv pentru cele 31 de statiuni romanesti, un total de un miliard de euro anual. Tot in baza acestui fond national ar urma sa se asigure si finantare, astfel incat 80% din populatia Romaniei sa fie racordata la reteaua de gaz. El a mentionat ca, in urmatoarea perioada, va fi necesara o reluare a dialogului cu patronatele din sectorul de constructii, unde in prezent exista un deficit de peste un milion de muncitori. "Tocmai de aceea, in programul pe Munca, deja ne-am gandit la acest lucru si am propus vouchere si sustinerea celor care vor sa se reintegreze in acest sector", a spus social-democratul.

Suciu a subliniat importanta simplificarii procedurilor de accesare a fondurilor europene. "Dupa experienta avuta in aceste doua exercitii financiare, cred ca se impune o concluzie, pe care toata lumea o cunoaste. Ne-am facut rau singuri. Ne-am stabilit noi reguli in plus. Am stabilit noi hartii, noi cerinte pentru beneficiari si acest lucru ne-a adus intr-un blocaj. Tot anul trecut, tot PSD a initiat discutii cu Comisia Europeana si am stabilit si am agreat o simplificare majora a tot ceea ce inseamna fonduri europeni. Peste 80 de masuri de simplificare, alaturandu-se la descentralizarea alocarilor, la un parteneriat real cu beneficiarii - pentru ca acest lucru a existat doar pe alocuri", a spus deputatul.

Conform acestuia, un alt obiectiv al PSD este realizarea unui registru public, care va contine o harta a investitiilor realizate in Romania din bani europeni si bani guvernamentali. "Infiintam Registrul National al investitiilor publice. Practic, orice beneficiar, orice roman, va fi la un click distanta de toate investitiile care se vor derula oriunde in aceasta tara. (...) Vom evita de acum inainte sa dublam din bugetul national ceea ce putem face din fonduri europene. Practic, PNDL, Compania Nationala de Investitii, Agentia Nationala pentru Locuinte si Cadastru - toate finantarile nationale vor deveni programe suport pentru fondurile europene", a spus el.

Daniel Suciu a apreciat ca urmeaza "cei mai provocatori trei ani" in dezvoltarea Romaniei. "Ii observam pe cei de la PNL cum se complac si propaga o rusinoasa ipocrizie, laudandu-se cu absorbtia de anul acesta. Absolut toate proiectele cu care se pozeaza, cu care se filmeaza sunt mostenirea lasate de munca de doi ani si zece luni a colegilor mei din guvernarea PSD. Ceea ce nu va spun cei de la PNL este ca in perioada urmatoare mai avem de finalizat PNDL, si anume, pana in 2023 mai trebuie sa inchidem in jur de 6.000 de santiere, si anume inca 3,5 miliarde de euro. De asemenea, mai avem la dispozitie Programul de rezilienta si recuperare - inca 30 de miliarde de euro si incepe si urmatorul exercitiu financiar, pe o alta structura institutionala, care inseamna inca aproximativ 20 de miliarde de euro", a spus el.