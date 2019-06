PSD: Se reuneste Comitetul Executiv si se stabileste data congresului si remanierile

Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv de astazi se va stabili cand se organizeaza congresul si a spus ca trebuie lasati tinerii la conducerea partidului. Stanescu a a mai spus ca probabil se va face „o remaniere mai ampla", dupa motiunea de cenzura. „Nu voi merge in Executiv. Cred ca partidul are mare nevoie de unitate, solidaritate, trebuie reorganizat si e mare nevoie de mine la partid. Sunt colegi mai tineri care pot face acest lucru", a mentionat Paul Stanescu.

Dupa cum au declarat mai multi lideri PSD, congresul ar urma sa fie organizat pana la finalul lunii iunie, iar in cadrul acestui ar trebui desemnat candidatul partidului la alegerile prezidentiale din toamna. De asemenea, se vor face cel mai probabil unele modificari la statutul PSD. Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare, PSD a ramas cu o conducere interimara, insa nu este clar deocamdata daca la acest congres va fi ales si noul presedinte al partidului sau daca va fi mentinut interimatul asigurat de Viorica Dancila, cel putin pana la alegerile prezidentiale.

In ceea ce priveste remanierile, Viorica Dancila asteapta un raspuns de la Cotroceni, in conditiile in care vineri expira interimatele la trei ministere. In urma raspunsului presedintelui, deciziile se vor lua tot in Comitetul Executiv. Desi Paul Stanescu a evocat posibilitatea unei remanieri care sa vizeze mai multe ministere, deocamdata acest lucru nu este luat in calcul, conform declaratiilor premierului. Viorica declara, joi, dupa sedinta coalitiei, ca a avut miercuri o discutie cu presedintele Klaus Iohannis in care i-a motivat propunerile de remanieri si ca il va suna. Ea a mai spus ca pana acum nu s-a discutat in coalitie despre o remaniere mai larga, iar ALDE decide in privinta ministrilor acestui partid.

„Nu am discutat inca cu domnul presedinte, am sa sun. Am avut o discutie ieri cu domnul presedinte, am motivat de ce am avut aceste propuneri, am vorbit despre fiecare candidat in parte si astept acum ca domnul presedinte sa vina cu un raspuns referitor la cele trei portofolii in care avem interimari si al caror mandat expira maine si in acelasi timp o nominalizare pentru vicepremier pe partenriate strategice", a declarat Dancila.

Ea a mai spus ca, in scurt timp, in cadrul forurilor statutare se va lua o decizie pentru nominalizarea pe postul de vicepremier pe probleme economice, pentru ca Viorel Stefan va pleca la Curtea Europeana de Conturi.In privinta lui Titus Corlatean, premierul a spus ca asteapta raspunsul oficial al presedintelui pentru a se putea lua o decizie. Intrebata daca are in vedere o remaniere mai ampla, inclusiv a ministrilor ALDE, in primul rand Teodor Melescanu, premierul a raspuns: „ALDE va decide daca isi doreste aceasta remaniere, voi discuta cu dl Tariceanu. Deocamdata, nu am discutat acest subiect".

Chestionata daca e multumita de mandatul lui Melescanu, mai ales in privinta votului din Diaspora, Dancila a replicat: „Legat de votul din Diaspora, luni voi face publice analizele facute de MAE si MAI. Trebuie sa vedem care sunt solutiile. Vom discuta si despre ministri, dar acest lucru il vom face tot in cadrul coalitiei". Pe de alta parte, Dancila a sustinut ca Iohannis si-a exprimat aprecierea pentru modul in care a fost gestionata presedintia rotativa a UE si a spus ca in scurt timp va veni cu o decizie finala in privinta remanierilor.

Pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei a fost propus Titus Corlatean, pentru Ministerul Justitiei, Ana Birchall, care in prezent asigura interimatul la acest minister, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusa Roxana Manzatu, iar pentru Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a fost nominalizata Natalia Intotero, care a mai detinut acest portofoliu. Presedintele Iohannis a anuntat ca Titus Corlatean „nu va fi ministru la nimic". Sedinta Comitetul Executiv al PSD este programata sa inceapa la ora 11.00.