Scandal monstru în AUR Vrancea. Unchiul lui Georghe Simion a intrat în conflict cu Negru!

Sorin Pîslaru,vicepreședintele CJ Vrancea, a ajuns în instanța de judecată cu propriul partid după ce a fost exclus din AUR pe care-l reprezintă, iar măcelul politic din organizația județeană se amplifică din zi în zi. Două procese aflate pe rolul Tribunalului Vrancea și un litigiu privind validarea unui consilier local scot la suprafață scandalurile monstru din organizația județeană AUR.

Liderii locali transmit poziții diferite, iar disputa politică s-a mutat în justiție. La sfârșitul lunii mai un alt scandal a fost adus în prim plan de președintele filialei Georgel Badiu care i-a cerut demisia consilierului local Răzvan Anghene. Mai apoi l-a cadorisit pe acesta cu un post f bine plătit în Consiliul de Administrație al CUP SA Vrancea. CUP fiind Compania de Utilități Publice a municipiului de pe Milcov, cea mai bogată companie a municipalității. De menționat că Badiu este un fost polițist vrâncean care a fost nevoit să se pensioneze din cauza unor probleme "de incompetență".

AUR Vrancea o organizație desprinsă din Caragiale

Pe rolul Tribunalului Vrancea se află mai multe dosare care sunt în directă legătură cu organizația județeană și municipală a partidului AUR Vrancea. Astfel vicepreședintele CJ, Sorin Pîslaru, e în proces de judecată cu propriul partid după ce a fost exclus din formațiunea politică pe care-o reprezintă, iar conflictele interne din organizația județeană sunt de nestăvilit. Potrivit presei locale organizația AUR Vrancea este în prezent divizată în mai multe grupări interne, aflate într-un conflict politic de-a dreptul scandalos care se tranșează acum în instanță.

Vicepreședintele CJ Vrancea, Sorin Pîslaru, contestă în instanță o decizie a partidului pentru că de facto excluderea ar fi fost decisă de Comisia Națională de Disciplină, la propunerea conducerii locale a organizației județene (n.red. - dar neasumată de aceasta). Este exact ca-n Caragiale: "O semnăm toți și o dăm anonimă!" În fapt, disputa ar avea la bază competiția pentru conducerea filialei dintre deputatul AUR de Vrancea Georgel Badiu - unchiul prin alianță a lui George Simion - și senatorul AUR de Vrancea Cornel Negru dar și unele diferențe de viziune privind viitorul politic al organizației.

Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea Pîslaru a declarat presei locale în legătură cu scandalul iscat în partid: „Confirm faptul că am formulat o acțiune în instanță prin care solicit anularea unei decizii pe care o consider nelegală. Am ales să îmi apăr drepturile exclusiv pe calea prevăzută de lege, având deplină încredere că instanța va analiza în mod obiectiv toate argumentele și probele ce vor fi administrate în cauză." Vicepreședintele CJ a mai precizat că acesta nu este singurul litigiu care implică structuri ale partidului, făcând referire și la dosarul privind validarea unui consilier local AUR în Consiliul Local Focșani.

Un alt dosar soluționat de către Tribunalul Vrancea este dosarul 11964/231/2026, privind validarea unui mandat de consilier local. Prin hotărârea definitivă pronunțată la 30 iunie 2026, Tribunalul Vrancea a admis apelurile formulate și a dispus validarea mandatului lui Dănoiu Stoian în locul Emanuelei Tatiana Cernat, aflată pe lista supleanților AUR. Hotărârea a modificat parțial soluția pronunțată anterior de Judecătoria Focșani și este definitivă.

Solicitat de presa locală, deputatul AUR Georgel Badiu a declarat că apelul a fost formulat deoarece Judecătoria validase, în opinia sa, o altă persoană decât cea prevăzută de lege. Referitor la procesul deschis de Sorin Pîslaru împotriva partidului, deputatul a afirmat că nu cunoaște obiectul concret al litigiului și nici actul administrativ contestat.

În replică, senatorul AUR Cornel Negru a transmis un comunicat amplu în care califică drept surprinzătoare hotărârea Tribunalului privind validarea lui Dănoiu Stoian. Acesta susține că, potrivit evidențelor Organizației Municipale AUR Focșani, Dănoiu Stoian nu ar mai avea calitatea de membru al organizației și afirmă că Biroul Local hotărâse desemnarea unei alte persoane pentru ocuparea mandatului vacant.

Totodată, senatorul precizează că hotărârile judecătorești definitive trebuie respectate, urmând ca organizația să analizeze motivarea instanței. În ceea ce privește procesul intentat de Sorin Pîslaru împotriva AUR, Cornel Negru afirmă că orice persoană are dreptul constituțional de a se adresa instanței pentru apărarea drepturilor sale.

Scandalul actual survine după un conflict politic devenit public în luna aprilie, când vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Sorin Pîslaru, a votat în favoarea proiectului privind repartizarea fondurilor către unitățile administrativ-teritoriale din județ la cererea președintelui CJ Vrancea Nicușor Halici. Ulterior acelui vot, deputatul Georgel Badiu i-a cerut public demisia, apreciind că vicepreședintele CJ nu mai reprezintă poziția politică a partidului.

La rândul său, Sorin Pîslaru a dat-o pe faptul că votul său a fost dictat de interesul comunităților locale și nu de considerente politice. "Enteresu și numai enteresu!", cum frumos scria Nenea Iancu. Până la pronunțarea instanțelor asupra tuturor cauzelor aflate pe rol, scandalul din organizația județeană riscă să aibă consecințe grave atât asupra conducerii partidului în Vrancea, cât și asupra reprezentării sale în administrația locală și județeană.

Consilierul local AUR Răzvan Anghene demisionează din CL Focșani după numirea în CA-ul CUP SA Vrancea

Potrivit documentelor incluse pe ordinea de zi a ședinței, demisia a fost înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub numărul 49206/18.05.2026, iar proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului figurează ca primul punct pe ordinea de zi.

În cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Focșani, Răzvan Anghene explică și motivele care au stat la baza deciziei sale.

„Prezenta demisie este formulată ca urmare a numirii mele în funcția de membru în Consiliul de Administrație al CUP SA Vrancea și în vederea evitării oricărei situații de incompatibilitate sau conflict de interese, precum și pentru asigurarea conformității cu dispozițiile legale incidente", se arată în document.

În fapt demisia și numirea în CA a CUP SA este recompensarea cu o "soldă" grasă a guralivului Anghene de către tabăra Badiu, care se află în conflict deschis cu gruparea Negru. Scandalul din AUR Vrancea riscă să aducă mari schimbări și la Centru. Vom reveni cu amănunte!

Marian Gârleanu