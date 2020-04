Senat: Proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost respins definitiv

Senatul a respins miercuri, in regim de urgenta, proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc depus in decembrie de trei membri ai UDMR si care a trecut tacit saptamana trecuta de Camera Deputatilor.

In favoarea proiectului s-au inregistrat 9 voturi, ale UDMR, in timp ce 126 de senatori au votat impotriva relateaza Digi24. Senatul este in acest caz camera decizionala, proiectul fiind astfel respins definitiv de catre Parlament.