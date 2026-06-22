Ultimatum la vârful AUR. Petrișor Peiu anunță că părăsește partidul dacă George Simion bate palma cu Adrian Veștea

Negocierile disperate purtate în aceste ore pentru salvarea Cabinetului Veștea riscă să provoace o implozie de proporții în interiorul AUR. Încercarea premierului desemnat de a obține majoritatea parlamentară prin concesii făcute direct liderilor extremiști a declanșat o revoltă internă majoră. Chiar în timp ce termenii unui eventual sprijin politic sunt discutați în spatele ușilor închise, Petrișor Peiu, una dintre cele mai importante figuri din conducerea partidului anunță o ruptură totală.

Ultimatum radical lansat de al doilea om din partid

Tensiunile acumulate în structura de conducere a celor de la AUR au ieșit la suprafață într-un moment critic pentru viitorul guvern. Petrișor Peiu, numărul doi în ierarhia formațiunii suveraniste, a reacționat dur față de semnalele de reconciliere transmise în spațiul public. Acesta a refuzat categoric să accepte o alianță de conjunctură cu reprezentanții arcului guvernamental, condiționând rămânerea sa în echipă de respingerea fermă a noului Executiv.

Poziția tranșantă a fost asumată ca un avertisment direct pentru președintele formațiunii, arătând că linia de stabilitate politică promisă electoratului nu poate fi tranzacționată la masa negocierilor.

" Dacă George Simion va veni și ne va spune că trebuie să îl votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage", a declarat Peiu.

Invitația la dialog și scuza haosului politic

Această criză internă profundă s-a declanșat imediat după ce liderul partidului, George Simion, a ridicat miza audierilor parlamentare și a cerut ca negocierile să fie asumate oficial de către inițiatori. Răspunsul a venit rapid de la premierul desemnat, care a ales să își sacrifice linia ideologică anterioară de dragul matematicii parlamentare, prezentându-se direct la sediul central al opoziției pentru a purta discuții decisive.

Pentru a-și justifica vizita controversată în fața propriului electorat, Adrian Veștea a apelat la o retorică a salvatorului național, susținând că evitarea unui blocaj administrativ prelungit este mult mai importantă decât disputele politice clasice.

"Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României", a scris Veștea pe Facebook.

O oră de negocieri intense sub spectrul scindării

În ciuda avertismentelor dure venite din interiorul propriei echipe, discuțiile dintre cele două tabere au intrat într-o fază prelungită. Adrian Veștea se află deja de mai bine de o oră în interiorul sediului AUR, unde negociază direct cu George Simion fiecare vot necesar pentru atingerea pragului de învestire în Parlament. Rămâne de văzut dacă premierul desemnat va reuși să obțină susținerea dorită sau dacă acest compromis va lăsa partidul gazdă fără una dintre cele mai importante figuri de la vârful său.