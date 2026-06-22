Ultimatum la vârful AUR. Petrișor Peiu anunță că părăsește partidul dacă George Simion bate palma cu Adrian Veștea
Postat la: 22.06.2026 |
Negocierile disperate purtate în aceste ore pentru salvarea Cabinetului Veștea riscă să provoace o implozie de proporții în interiorul AUR. Încercarea premierului desemnat de a obține majoritatea parlamentară prin concesii făcute direct liderilor extremiști a declanșat o revoltă internă majoră. Chiar în timp ce termenii unui eventual sprijin politic sunt discutați în spatele ușilor închise, Petrișor Peiu, una dintre cele mai importante figuri din conducerea partidului anunță o ruptură totală.
Ultimatum radical lansat de al doilea om din partid
Tensiunile acumulate în structura de conducere a celor de la AUR au ieșit la suprafață într-un moment critic pentru viitorul guvern. Petrișor Peiu, numărul doi în ierarhia formațiunii suveraniste, a reacționat dur față de semnalele de reconciliere transmise în spațiul public. Acesta a refuzat categoric să accepte o alianță de conjunctură cu reprezentanții arcului guvernamental, condiționând rămânerea sa în echipă de respingerea fermă a noului Executiv.
Poziția tranșantă a fost asumată ca un avertisment direct pentru președintele formațiunii, arătând că linia de stabilitate politică promisă electoratului nu poate fi tranzacționată la masa negocierilor.
" Dacă George Simion va veni și ne va spune că trebuie să îl votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage", a declarat Peiu.
Invitația la dialog și scuza haosului politic
Această criză internă profundă s-a declanșat imediat după ce liderul partidului, George Simion, a ridicat miza audierilor parlamentare și a cerut ca negocierile să fie asumate oficial de către inițiatori. Răspunsul a venit rapid de la premierul desemnat, care a ales să își sacrifice linia ideologică anterioară de dragul matematicii parlamentare, prezentându-se direct la sediul central al opoziției pentru a purta discuții decisive.
Pentru a-și justifica vizita controversată în fața propriului electorat, Adrian Veștea a apelat la o retorică a salvatorului național, susținând că evitarea unui blocaj administrativ prelungit este mult mai importantă decât disputele politice clasice.
"Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.
Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României", a scris Veștea pe Facebook.
O oră de negocieri intense sub spectrul scindării
În ciuda avertismentelor dure venite din interiorul propriei echipe, discuțiile dintre cele două tabere au intrat într-o fază prelungită. Adrian Veștea se află deja de mai bine de o oră în interiorul sediului AUR, unde negociază direct cu George Simion fiecare vot necesar pentru atingerea pragului de învestire în Parlament. Rămâne de văzut dacă premierul desemnat va reuși să obțină susținerea dorită sau dacă acest compromis va lăsa partidul gazdă fără una dintre cele mai importante figuri de la vârful său.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Alexandru Nazare (nominalizat la Finanțe cu aviz pozitiv) a prezentat parlamentarilor tragicul adevăr: „Nu putem să cheltuim mai mult decât avem"
Ministrul propus sa conduca Finanțele in guvernul Adrian Veștea, Alexandru Nazare, a declarat luni, in Parlament, la aud ...
-
ACT și-a ținut Primul Congres Național: peste 700 de participanți au adoptat cel mai radical plan de reformare a statului român
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a desfașurat astazi Primul Congres Național, la Sala C.A. Rosetti din Palatul P ...
-
Ilie Bolojan afirmă în prima declarație după ce a fost reconfirmat în funcția de președinte PNL că îi va propune lui Nicușor Dan un guvern minoritar
Ilie Bolojan anunța dupa intrunirea Biroul Permanent Național al PNL ca in urma deciziei luate in Congresul Extraordinar ...
-
PSD a decis: votează învestirea Guvernului Veștea. Lista miniștrilor
PSD a decis duminica, 21 iunie, sa voteze investitura Guvernului Adrian Veștea, propus de catre președintele Nicușor Dan ...
-
Adrian Năstase îl ironizează pe Vasile Blaga după Congresul PNL: „A văzut holograma lui Băsescu în sală". Dispută despre cine a învins PSD după 1990
Fostul premier Adrian Nastase a reacționat dupa declarațiile facute de Vasile Blaga la Congresul extraordinar al PNL, un ...
-
Nicușor Dan, la masă cu Rareș Bogdan, Lucian Pahonțu, Eugen Tomac și Victor Negrescu!
În spațiul au aparut imagini, realizate de „amatori", care il infațișeaza pe președintele Nicușor Dan luand ...
-
Congresul PNL a votat: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu să demisioneze din partid până luni sau vor fi excluși. Nu se face coaliție cu PSD
Congresul extraordinar al PNL a inceput, la ora 12.00, la Romexpo, cu peste 1.800 de delegați liberali din toata țara. I ...
-
Arhitectul din cauza căruia Dominic Fritz nu mai poate să candideze l-a finanțat și pe Nicușor Dan, în campania electorală. Cine este Răzvan Negrișanu
Arhitect, cofondator al biroului RD SIGN și consilier local USR din 2020, Razvan Negrișanu se afla in centrul controvers ...
-
Adrian Veștea nu mai candidează la funcția de președinte al PNL. Vrea să conteste în justiție Congresul PNL: "Nu voi gira acest simulacru democratic"
Premierul desemnat, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat ca renunța sa mai candideze la funcția de preșe ...
-
Hai, că asta-i culmea turnătoriei! Sebastian Ghiță: "Să vă spun un secret, Bolojan e tot de la Securitate!"
Omul de afaceri Sebastian Ghița, fugit in Serbia, susține ca actualul joc politic se da intre tabere susținute de servic ...
-
Diana Șoșoacă: „Aș prelua funcția de prim-ministru". Lidera SOS i-a propus lui Nicușor Dan o soluție pentru ieșirea din criză
Scena politica traverseaza o perioada de incertitudine, iar premierul desemnat Adrian Veștea incearca sa obțina sprijinu ...
-
Ludovic Orban acuză o înțelegere secretă între PSD și AUR: Nicușor Dan va fi suspendat și se va ajunge la referendum
Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, susține ca s-ar fi facut o ințelegere secreta intre liderii PSD și cei de la AUR, ia ...
-
Matematica parlamentară după deciziile oficiale UDMR, SOS, USR, PNL, AUR. Pronosticurile momentului pentru guvernul Veștea
Premierul desemnat, Adrian Veștea, este așteptat sa depuna in Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare pent ...
-
„Tăntălău și gogoman" - Ludovic Orban, reacție spumoasă despre Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și Adrian Veștea: "Nu mă puneți, că dacă îmi dați drumul la limbă..."
Fostul consilier al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, critica dur decizia șefului statului de a-l desemna in funcția de pr ...
-
Traian Băsescu pune sub semnul întrebării episodul Tomac-Veștea: „Aici ceva e dubios". Ce spune despre negocierile pentru Guvern
Fostul președinte Traian Basescu a criticat dur prestația publica a premierului desemnat Adrian Veștea și a pus sub semn ...
-
Dodon, despre dorința Occidentului de a deschide un al doilea front împotriva Rusiei în Transnistria
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a declarat recent ca au existat i ...
-
Istoria se repetă invariabil și în România: Situația de astăzi e la fel ca acum 90 de ani de pe vremea lui Carol al II-lea
Pentru Romania, situația politica de astazi este izbitor de asemanatoare cu momentul din 1937, atunci cand regele Carol ...
-
AUR lansează o mare provocare pentru șeful PNL. "Bolojane, dacă ai curaj, hai cu suspendarea lui Nicu Olimpicu"
Scena politica de la București aluneca rapid spre un conflict instituțional total, dupa ce mutarile neașteptate din ulti ...
-
Realizările lui Veștea ca „baron” la Brașov: „Și-a împământenit relații foarte puternice nu doar în județ, ci în toată țara”
Desemnarea lui Adrian Veștea in funcția de prim-ministru a readus in prim-plan o cariera administrativa de peste doua de ...
-
Adrian Veștea, poate cel mai bogat premier din istoria țării. Propusul lui Nicușor Dan are 68.000 de metri de terenuri
Vazand ca Tomac nu avea succes in randul liderilor politici, șeful statului a venit cu o alta propunere, respectiv preșe ...
-
Stenograme din ședința PNL - Bolojan a cerut PNL să rămână pe linia „fără PSD”, dar 14 filiale județene nu au votat cu el
PNL iși menține, cel puțin formal, decizia de a nu intra intr-o noua coaliție cu PSD, dupa ce președintele Romaniei l-a ...
-
Stenograme PNL - Veștea vrea vot de învestire miercuri și îl vrea pe Nazare la Finanțe: „Nu am încercat să vă sun pe niciunul”
Premierul desemnat Adrian Veștea le-a spus liderilor PNL, in ședința Biroului Politic Național de luni, ca nu a incercat ...
-
Stenograme PNL - Iftime îl compară pe Veștea cu Bolojan: „Oamenii din partid nu sunt de neînlocuit”. Gorghiu acuză „contraperformanțele” lui Bolojan
Mai mulți lideri PNL au pledat, in ședința Biroului Politic Național de luni, pentru o abordare pragmatica in cazul Guve ...
-
Tomac se agita ca prostul! Adrian Veștea dezvăluie că știa de patru zile despre desemnare. „Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat ca va avea același program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bol ...
-
Dan Motreanu avertizează după desemnarea lui Adrian Veștea: "Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid"
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, critica modul in care a fost facuta desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția ...
-
Deputat USR, atac fără precedent la Nicușor Dan: „Idiotul util al PSD și sluga Securistanului”
Deputatul USR Emanuel Ungureanu lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, dupa desemnarea lui ...
-
USR acuză o încălcare a Constituției după desemnarea lui Adrian Veștea. „Procedura constituțională s-a încheiat"
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, dupa retragerea lui Eugen Tomac, este contestata de deputa ...
-
PNL se reunește de urgență pentru a propune excluderea lui Adrian Veștea din partid
Liberalii umreaza sa se reuneasca de urgența in ședința Biroului Politic Național, poate chiar in aceasta seara sau in c ...
-
Ciucu denunță „ingerință și agresiune” în PNL după nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier
Prim-vicepresedintele PNL, Ciprian Ciucu, a venit cu o reactie dura dupa anuntul presedintelui Nicusor Dan privind desem ...
-
Cât plătește fundația lui Adrian Năstase pentru vila de pe Kiseleff primită de la stat. Explicațiile fostului premier
Mai multe fundații și partide politice funcționeaza in cladiri de patrimoniu și pe terenuri aflate in zone exclusiviste ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu