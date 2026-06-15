Ce efect are consumul de pâine cu maia asupra glicemiei, potrivit nutriționiștilor

Deși consumul de pâine cu maia prezintă beneficii evidente (în special în locul pâinii albe obișnuite), există numeroși factori care influențează reacția glicemică, inclusiv modul în care consumi pâinea cu maia. Nutriționiștii au explicat cum consumul de aluat fermentat afectează glicemia, precum și cine ar putea beneficia cel mai mult de acesta.

Cum reacționează glicemia la consumul de pâine

În primul rând, să vedem cum reacționează glicemia la consumul de pâine în general, în special la pâinea albă obișnuită.

O scurtă introducere: „Glicemia reprezintă cantitatea de glucoză care circulă în sânge”, explică dieteticiana Luciana Soares, profesoară la Universitatea Johnson and Wales. Pâinea este o sursă de carbohidrați, care sunt descompuși în glucoză în timpul digestiei, apoi absorbiți în fluxul sanguin, notează ea.

Aceasta înseamnă că orice tip de pâine care conține carbohidrați digerabili va crește nivelul zahărului din sânge într-o anumită măsură, potrivit lui Soares. Cu toate acestea, „pentru sănătatea metabolică generală, obiectivul este de a evita fluctuațiile excesive ale glucozei după masă, menținând în același timp un aport constant de glucoză către celulele corpului pentru a susține funcțiile metabolice normale”, notează Soares.

Pâinea albă este preparată din făină rafinată, care este digerată rapid de organism. Acest lucru determină o creștere semnificativă a glicemiei, mai ales în comparație cu pâinea integrală (care conține mai multe fibre, un nutrient care încetinește digestia carbohidraților).

„Cu toate acestea, nu toate tipurile de pâine albă sau integrală sunt la fel, iar efectele lor asupra glicemiei pot varia în funcție de factori precum ingredientele, tipul de făină, conținutul de fibre, metodele de procesare și fermentarea”, spune Soares.

Acestea fiind spuse, pâinea cu maia are un efect diferit asupra glicemiei, care merită cu siguranță luat în considerare.

Cum influențează aluatul cu maia nivelul glicemiei

„Aluatul cu maia are un indice glicemic mai scăzut decât pâinea albă, ceea ce înseamnă că determină o creștere treptată a glicemiei, în loc de o creștere bruscă”, afirmă dieteticiana sportivă Roxana Ehsani, lector asociat la Virginia Tech.

De fapt, un studiu a constatat că aluatul cu maia a redus creșterea glicemiei în comparație cu alte tipuri de pâine.

„Cel mai puternic efect a fost observat la aluatul cu maia care folosește făină integrală, ceea ce are sens, deoarece făina integrală conține fibre alimentare”, spune Ehsani.

Potrivit experților, acest efect se datorează în primul rând procesului de fermentare utilizat pentru a face aluatul cu maia.

„Acest proces de fermentare modifică caracteristicile aluatului și poate influența modul în care carbohidrații sunt digerați și absorbiți în organism”, spune Soares. Mai precis, fermentarea produce acizi lactici și acetici, care încetinesc absorbția amidonului în tractul digestiv, potrivit lui Ehsani. „Acest lucru face ca glucoza să intre în fluxul sanguin mai gradual, în loc să intre toată odată”, spune Ehsani.

În plus, „fermentarea poate modifica structura amidonului și caracteristicile fizice ale pâinii, făcând ca unii carbohidrați să fie mai puțin accesibili enzimelor digestive”, spune Soares. Acest lucru ar putea contribui și mai mult la creșterea mai lentă a glicemiei după consumul de pâine cu maia.

Cui îi este cel mai benefic acest lucru?

În ceea ce privește controlul glicemiei, anumite persoane pot beneficia mai mult dacă aleg pâinea cu maia în locul pâinii albe. Printre acestea se numără persoanele care suferă de prediabet, diabet, rezistență la insulină sau hipoglicemie, potrivit lui Ehsani, scrie marthastewart.com.

Cu toate acestea, „toată lumea poate beneficia de un nivel mai stabil al glicemiei, deoarece acesta susține o stare de spirit echilibrată și un echilibru energetic pe tot parcursul zilei”, spune Ehsani.

În mod similar, Soares afirmă că multe persoane pot beneficia de o reacție mai stabilă la glucoză, în special dacă încearcă să-și îmbunătățească senzația de sațietate sau să modereze fluctuațiile glicemiei după masă.

Alți factori care influențează glicemia atunci când consumați pâine

Atunci când consumați orice fel de pâine, reacția glicemiei va depinde de numeroși factori, nu doar de pâinea în sine. Potrivit lui Soares, printre aceștia se numără metabolismul individual, sensibilitatea la insulină, vârsta, compoziția corporală, activitatea fizică și afecțiunile medicale preexistente.

De asemenea, contează și modul în care integrați pâinea în dieta dumneavoastră. Iată câteva aspecte de luat în considerare:

Alimentele pe care le consumați împreună cu pâinea: Când mâncați doar pâine albă, glicemia vă va crește rapid — și va scădea la fel de repede, spune Ehsani. Cu toate acestea, atunci când este consumată împreună cu alte alimente, glicemia va fi influențată de întreaga masă, observă Soares. De exemplu, combinarea pâinii cu proteine (cum ar fi ouăle), grăsimi sănătoase (cum ar fi avocado) și fibre (cum ar fi legumele sau semințele) poate duce la o reacție mai lentă a glicemiei, deoarece aceste substanțe nutritive încetinesc digestia carbohidraților.

Mărimea porției: „Totul se reduce, de asemenea, la cantitatea de pâine pe care o consumați într-o singură masă”, spune Ehsani. După cum explică Soares, chiar și pâinea cu maia poate crește semnificativ glicemia dacă o consumați în cantități mari, deoarece aportul total de carbohidrați contează.

Activitatea fizică: O plimbare scurtă de 10-15 minute după masă poate ajuta mușchii să utilizeze glucoza mai eficient și să reducă creșterea glicemiei după masă, spune Soares.

„În cele din urmă, nutriția se referă la modelul alimentar general și la stilul de viață, nu la un singur aliment luat separat”, spune Soares.

„Pâinea cu maia poate fi o alegere nutritivă și poate oferi avantaje pentru glicemia în comparație cu unele tipuri de pâine convenționale, dar, ca întotdeauna, ceea ce mănânci împreună cu ea, cât mănânci și obiceiurile tale generale de stil de viață sunt cele mai importante pentru sănătatea pe termen lung”, notează ea.