Cercetătorii chinezi au identificat cauzele opririi dezvoltării embrionilor umani în stadii incipiente
Postat la: 15.06.2026 |
Cercetătorii chinezi au captat primele imagini de înaltă rezoluţie ale unor embrioni umani aflaţi în primele lor cinci zile de dezvoltare, o reuşită ce a dus la o descoperire importantă privind motivul pentru care atât de mulţi embrioni nu reuşesc să se dezvolte în clinicile de fertilizare in vitro, informează luni Xinhua.
Studiul, coordonat de cercetători de la Universitatea Tsinghua din Beijing, a fost publicat în revista ştiinţifică Cell.
Pentru cuplurile care urmează un tratament de fertilizare in vitro (FIV), drumul spre a avea un copil nu este întotdeauna încununat cu succes. Mai mult de jumătate dintre ovulele umane fertilizate încetează să se dezvolte înainte să ajungă la stadiul de blastocist, momentul în care sunt pregătite să fie implantate în uterul mamei. Această rată mare de eşec i-a nedumerit de multă vreme pe oamenii de ştiinţă.
Pentru a dezlega acest mister, cercetătorii din echipa chineză au construit un nou tip de microscop: un microscop cu fascicul de lumină cu vizualizare dublă. Acest instrument avansat poate capta imagini clare cu embrionii vii pe o perioadă mai îndelungată, fără a le provoca vreun rău.
Studiind peste 2.000 de diviziuni celulare la peste 150 de embrioni umani şi de maimuţă, cercetătorii din China au descoperit că peste 70% dintre embrionii care şi-au încetat prematur dezvoltarea au avut probleme în timpul celei de-a doua diviziuni celulare.
Mai exact, o structură denumită "fus", care arată ca un filator şi care ajută la împărţirea egală a materialului genetic, era anormală în astfel de cazuri. Acest lucru a provocat erori în segregarea cromozomilor, ducând la oprirea ciclului celular în următoarele câteva diviziuni celulare.
În plus, cercetătorii au descoperit că centrozomii, organite celulare care ajută la formarea "fusului", joacă un rol cheie în acele erori. Atunci când numărul centrozomilor era incorect, "fusul" nu mai putea să funcţioneze într-un mod corespunzător.
Pornind de la această descoperire, cercetătorii chinezi au încercat să corecteze erorile care apăreau în timpul celei de-a doua diviziuni celulare. Ei au administrat o mică doză dintr-un medicament care acţionează asupra replicării centrozomilor.
Rezultatul a fost impresionant: procentul de embrioni cu centrozomi normali a crescut de la 40% la 80%. De remarcat este şi faptul că medicamentul utilizat nu a avut niciun efect asupra embrionilor care aveau deja centrozomi normali.
"În viitor, această descoperire ar putea fi utilizată pentru a contribui la prevenirea opririi timpurii a dezvoltării embrionilor în clinicile de FIV", a declarat Chun So, profesor-asistent la Universitatea Tsinghua.
El a adăugat că echipa sa va continua să dezvolte tehnologii avansate de imagistică pentru a studia dezvoltarea post-implantare la om, ceea ce ar trebui să conducă, în cele din urmă, la noi strategii care să îmbunătăţească şansele unei sarcini reuşite.
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