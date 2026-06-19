Cheloo a ajuns la Psihiatrie: a făcut scandal la spital, s-a tăiat singur și s-a bătut cu polițiștii

Celebrul cântăreț și vedetă TV Cheloo, aflat sub influența substațelor interzise, a provocat un scandal monstru la spital, unde s-a bătut cu polițiștii. Ion Ștefan Cătălin, cunoscut publicului ca Cheloo, a fost adus pe 18 iunie la spitalul de Psihiatrie Voila, posibil sub influenta substantelor psihoactive.

Astăzi, artistul și-a provocat o leziune superficială la nivelul gâtului, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Aflându-se in curtea Spitalului Municipal Câmpina, Cheloo a încercat să fugă fără acordul medicilor și fără a i se acorda primele ingrijiri medicale, motiv pentru care a fost imobilizat și încătușat de polițiști, fiind ulterior introdus la urgențe. După efectuarea vizitei medicale a fost transportat cu un echipaj SAJ la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.

"Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către personalul unei unități medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

În vederea prevenirii producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acesteia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare. Ulterior, după evaluarea medicală, persoana a fost transportată la unitatea medicală de specialitate, unde a rămas internată sub supraveghere. Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reiterează faptul că intervențiile polițiștilor au ca scop protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor implicate, precum și menținerea ordinii și siguranței publice.", se arata in comunicatul Politiei.