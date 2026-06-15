Dan Diaconescu despre senzaționala poveste a privatizării OLTCHIM și metodele folosite în SECURISTAN!
Postat la: 15.06.2026 |
Într-o intervenție excepțională în emisiunea „CE-I ÎN GUȘĂ, ȘI-N CĂPUȘĂ”, moderată de Cozmin Gușă la Radio Gold FM, jurnalistul și prezentatorul TV Dan Diaconescu a dezvăluit senzaționala poveste a privatizării OLTCHIM și metodele folosite în SECURISTAN.
În relatarea sa, Dan Diaconescu a prezentat episodul privatizării Oltchim ca pe o experiență care i-a dezvăluit modul în care funcționează rețelele de influență și interesele ascunse din România postcomunistă, actualul SECURISTAN. Dan Diaconescu a povestit cum, fiind într-un concediu, primul mai îndelungat după muncă asiduă, a fost contactat telefonic de o angajată a combinatului, care îi cerea ajutorul pentru a împiedica disponibilizările și vânzarea companiei. Impresionat de situația muncitorilor și sfătuit de avocatul său de atunci, a decis să cumpere caietul de sarcini și să participe la licitația de privatizare. Inițial, spune că nu urmărea să câștige licitația, ci să transmită un semnal politic și să arate că încearcă să salveze locurile de muncă ale oamenilor din fabrică, salvând și combinatul.
Potrivit lui Dan Diaconescu, în mediul economic circula ideea că licitația era deja orientată către un consorțiu străin și că rezultatul fusese, practic, stabilit dinainte. El susține că, după depunerea ofertelor, procedura a fost reluată în mod neobișnuit, ceea ce i-a alimentat convingerea că oferta sa, care se ridica la prețul real al combinatului (aproximativ 26 de milioane) fusese considerată periculoasă pentru planurile inițiale. În viziunea jurnalistului, acesta a fost primul semn că intrase într-o zonă controlată de interese economice și politice foarte puternice.
„Atunci eu m-am gândit că ei au desfăcut plicurile în noaptea aia, au văzut că eu am pus cel mai mult și au zis: mai bine refacem licitația.”
Un episod central al poveștii este întâlnirea cu un om de afaceri stabilit în Spania, despre care spune că dorea, deja de ani de zile, să cumpere activele industriale integrate din jurul OLTCHIM. Diaconescu afirmă că cei doi au ajuns la un acord prin care investitorul urma să asigure managementul combinatului pe termen lung și să îi plătească anual o sumă importantă dacă privatizarea reușea. Acest acord l-a determinat să trateze licitația ca pe o oportunitate reală, nu doar ca pe un gest politic. La a doua rundă a licitației, Dan Diaconescu a depus o ofertă de aproximativ 41 de milioane de euro și, spre surprinderea sa, chiar a câștigat licitația. Principalul concurent ar fi oferit mult mai puțin decât se anticipase și victoria sa a schimbat complet calculele celor implicați în proces.
„Statul român putea să facă asta cu toate privatizările: să dea managementul fără să vândă activele.”
După câștigarea licitației, Dan Diaconescu a demonstrat că autoritățile au modificat regulile privind plata și au introdus termene imposibil de respectat. El afirmă că dispunea de fondurile necesare, provenite de la partenerul său de afaceri, și că banii au fost transferați în conturile indicate. Cu toate acestea, spune că procedura a fost tergiversată până când guvernul a decis anularea privatizării. Jurnalistul a explicat faptul că anularea nu a avut legătură cu lipsa banilor, ci cu refuzul Sistemului de a permite unui actor necontrolat să preia compania.
„Apare Ponta la televizor și spune: «Având în vedere că Dan Diaconescu este un escroc și nu are banii necesari, am hotărât să anulez licitația.»”
Partea cea mai spectaculoasă a poveștii apare la final, când investitorul străin i-ar fi dezvăluit adevărata miză. Interesul său principal nu era combinatul în sine, ci anumite documente și rezultate de cercetare dezvoltate în perioada comunistă, asociate cu activitatea chimică a OLTCHIM în plan științific. Potrivit lui Diaconescu, investitorul considera că respectivele brevete și formule tehnologice ar fi avut o valoare economică uriașă dacă ar fi fost exploatate comercial, la nivel internațional.
„Pe mine nu mă interesa combinatul. Mă interesa camera cutare, fișetul 17.”
Potrivit lui Diaconescu, în acel fișet s-ar fi aflat documentații și rezultate de cercetare dezvoltate în perioada comunistă.
„Elena Ceaușescu băga mulți bani în cercetare și acolo erau niște invenții pe care nimeni nu reușise să le reproducă după 30 de ani.”
Investitorul ar fi considerat că valoarea acelor tehnologii depășea cu mult valoarea combinatului.
„Făceam două-trei miliarde de dolari pe lună dacă puneam în producție acele formule.”
Dan Diaconescu a descris, astfel, mai multe mecanisme pe care le consideră caracteristice SECURISTANULUI: de la licitații despre care susține că sunt decise înainte de desfășurare, la schimbarea regulilor în timpul jocului, la influența serviciilor de informații asupra marilor privatizări, inclusiv folosirea mass-media pentru discreditarea adversarilor, și până la blocarea actorilor considerați incomozi politic, precum și controlul indirect al activelor strategice prin rețele de interese.
Episodul OLTCHIM reprezintă dovada existenței unui sistem informal de putere care controlează deciziile economice și politice importante din România. El susține că încercarea de a cumpăra combinatul l-a adus în conflict direct cu acest sistem și că de aici au pornit multe dintre problemele sale ulterioare, de la cenzură și până chiar la încarcerare.
Emisiunea „Ce-i în Gușă, și-n căpușă”, moderată de Cozmin Gușă, poate fi urmărită de luni până joi, pe Radio Gold FM, începând cu ora 13. Înregistrarea integrală poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Radio Gold FM România, dar și pe platforma goldtv.ro
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O vulnerabilitate descoperită cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă scăderea abruptă a unei criptomonede
Un cercetator in securitate cibernetica a identificat intr-o singura zi o eroare critica in codul Zcash, ramasa nedetect ...
-
Ce se întâmplă în organism după doar o săptămână cu mai puțină sare. Cine ar trebui să acorde o atenție specială
Deși pare un ingredient banal, sarea se regasește intr-o gama foarte larga de produse, inclusiv in alimente despre care ...
-
Ce efect are consumul de pâine cu maia asupra glicemiei, potrivit nutriționiștilor
Deși consumul de paine cu maia prezinta beneficii evidente (in special in locul painii albe obișnuite), exista numeroși ...
-
Renașterea Imperiului Roman: Latina să devină a 25-a limbă oficială a Uniunii Europene. Mișcarea care vrea să unească Europa printr-o limbă comună
O inițiativa culturala lansata la nivel european propune readucerea limbii latine in prim-planul vieții publice și trans ...
-
Cercetare nouă pune sub semnul întrebării rolul calciului și vitaminei D în prevenirea problemelor osoase
Suplimentele cu calciu și vitamina D, recomandate de ani de zile pentru menținerea sanatații oaselor, ar putea avea efec ...
-
Cercetătorii chinezi au identificat cauzele opririi dezvoltării embrionilor umani în stadii incipiente
Cercetatorii chinezi au captat primele imagini de inalta rezolutie ale unor embrioni umani aflati in primele lor cinci z ...
-
No Peace without Justice - Decembrie ‘89 – Iunie ‘90 - Triumful Securității și controlul total al României de azi
Autor: George Roncea cu o postfața de Andrei Bistrean-Siupiur Cuprins I. Cuvant inainte II. Decembrie 1989 ...
-
Dan Puric: ÎNCOTRO POPOR ROMÂN? Curatorul sufletului românesc vs cei ”fătați în grabă”!
Ultima apariție editoriala al unuia dintre cei mai sensibili romani de vița Dan Puric, ”Încotro popor roman? ...
-
Rusia neagă lovirea catedralei ortodoxe din Kiev: a fost vorba despre o rachetă Patriot fabricată în SUA, posibil expirată
Rusia a declarat luni ca nu a lovit manastirea istorica Lavra Pecerska din Kiev in timpul unui atac nocturn asupra fabri ...
-
Israelul se opune acordului dintre SUA și Iran. Refuză retragerea trupelor și proclamă: 'Suntem o țară independentă!'
Acordul recent incheiat intre Statele Unite și Iran a declanșat un val de critici pe scena politica din Israel. Atat rep ...
-
Descoperire rară într-un oraș antic din Bulgaria. Arheologii cred că au găsit-o pe zeița Artemis
Un fragment de marmura gasit in sud-vestul Bulgariei ar putea aparține unei statui dedicate zeiței Artemis. Descoperirea ...
-
Epidemia de Ebola se agravează în RD Congo: noi cazuri și un bilanț mortal tot mai ridicat
În ultimele 24 de ore au fost inregistrate 21 de noi cazuri. Epidemia a provocat moartea a 149 de persoane in tara ...
-
Keir Starmer anunță interceptarea unui petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat ca a ordonat duminica forțelor armate ale Regatului Unit sa intercepteze un pe ...
-
Secretul ascuns al naturii și al Universului: ce spune profesorul Daniel Onofrei despre ecuațiile care guvernează tot ce ne înconjoară
De la cochiliile melcilor și semințele florii-soarelui pana la galaxii, aceleași tipare matematice apar in natura. Profe ...
-
Franța fierbe: Mii de tineri protestează la Paris și Bordeaux împotriva legii care amenință petrecerile libere
Mii de oameni protesteaza in Paris și Bordeaux impotriva unui proiect de lege ce pune in pericol petrecerile libere. &nb ...
-
Cu totul "Altceva"! O importantă minune din Biblie explicată prin matematică de un român care lucrează pentru Departamentul Apărării al SUA
Daniel Onofrei, profesor de matematica la Universitatea din Houston, spune ca o celebra teorema matematica deschide cel ...
-
Pedeapsă cu închisoarea pentru doi părinți care și-au lăsat copiii în camera de hotel și s-au dus la petreceri. Cel mai mic, un bebeluș de șase luni, a fost testat pozitiv la cocaină
Un cuplu britanic care și-a lasat cei trei copii mici singuri intr-un hotel din Spania pentru a ieși „la petrecere ...
-
De ce 165.000 de milionari în dolari fug din țările lor? Destinația nr. 1 din lume care îi atrage ca un magnet
O noua analiza a firmei de cercetare New World Wealth arata ca in anul 2026 am putea asista la migrația a 165.000 de mil ...
-
Cum a câștigat familia Trump 2,3 miliarde de dolari din criptomonede, în timp ce investitorii au pierdut sume uriașe
Familia Trump a caștigat 2,3 miliarde de dolari din tranzacții cu criptomonede, anunța Reuters, dupa ce a studiat mii de ...
-
Spania marchează o premieră energetică: Un motor uriaș pe hidrogen a alimentat rețeaua națională de energie electrică
Un motor gigant alimentat cu hidrogen a alimentat cu succes rețeaua naționala de energie electrica a Spaniei, intr-o ini ...
-
Lumea are primul ei trilionar: Averea lui Elon Musk se ridică la 1.100 de miliarde de dolari
Elon Musk tocmai a devenit primul „trillionar” din istoria lumii. Acțiunile SpaceX au inceput sa fie tranzac ...
-
Simptomul specific celor care mor subit: Apare cu câteva luni înainte și ar putea fi un semnal de alarmă care să salveze vieți
Moartea subita cardiaca este una dintre cele mai dramatice urgențe medicale, deoarece apare fara avertisment aparent și ...
-
Rușii instruiesc tinere pentru a seduce soldații ucraineni. Cine cade în capcană sfârșește într-un mod cumplit
Serviciile secrete rusești au inceput sa vaneze adolescente pe internet. Le ademenesc cu bani, iar apoi le pun sa le int ...
-
Misterul din Atlantic îi neliniștește pe oamenii de știință: Fenomenul 'găurii de răcire' ar putea preceda unul dintre cele mai grave scenarii climatice
În sudul Groenlandei și Islandei exista o regiune uriașa a Oceanului Atlantic care sfideaza tendința globala de in ...
-
Planul „StormWall” - Cercetătorii propun un sistem capabil să apere Pământul de furtunile solare
O echipa de cercetatori din Statele Unite propune dezvoltarea unui sistem capabil sa reduca impactul furtunilor solare p ...
-
Avertismentul oamenilor de știință: O substanță chimică „eternă” se acumulează pe Pământ
Substanțele chimice introduse pentru a contribui la refacerea și protejarea stratului de ozon al Pamantului ar putea fi ...
-
Gafă de proporții în armata rusă: documente secrete, parole și ordine operative, publicate din greșeală pe 'Organizația dracului'
Militari din Regimentul 143 Garda Motorizata al armatei ruse au publicat, timp de aproape un an, documente interne, ordi ...
-
Documente declasificate: laboratoare biologice finanțate de SUA, inclusiv în Ucraina. Rusia reacționează vehement
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al presedintelui Rusiei pentru investitii si cooperare economica internationala ...
-
Controale ANPC de amploare în București și Ilfov. Pesticide și nereguli la peste jumătate din legumele verificate
Reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca, din 200 de tone de legume verific ...
-
Inflația a explodat la aproape 11%, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Analist economic: "Suta de lei valorează acum 70"
Romania economica se intoarce vertiginos in timp, iar buzunarele cetațenilor deconteaza direct deciziile politice recent ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu