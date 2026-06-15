Dan Puric: ÎNCOTRO POPOR ROMÂN? Curtorul sufletului românesc vs cei ”fătați în grabă”!

Ultima apariție editorială al unuia dintre cei mai sensibili români de viță Dan Puric, ”Încotro popor român?” se constituie nu atât într-o diagnoză a poporului și a populației României ci mai ales într-o întrebare sigură adresată sufletului creștinesc. Sufletul românului atât de obidit, manevrat, abrutizat și mai ales buimăcit de schimbările ce vor a fi implementate de către satanism și oculta mondială.

Recursul la martirii români Vasile Pârvan, Mihai Eminescu, Petre Țuțea, Ctin Rădulescu- Motru ori Mircea Vulcănescu consfințesc în artistul pur sânge Dan Puric, o inimă ce bate la orizontul Neamului, o Conștiință ce nu vrea cu nici un preț să părăsească memoria strămoșilor dar mai ales rădăcinile tuturor urmașilor demni ai dacilor liberi. O adevărată chemare adresată tineretului pentru trezire în plină globalizare, narcotizare și imbecilizare programată. Un răspuns pe măsura agresiunii mizeriilor venite dinspre năimiții lui Soros.

Acest scriitor cu sufletul identifică principalale cauze ale căderii tineretului din ultimele decenii: alienarea sufletească și trupească, pierderea reperelor morale, digitalizarea și goana găunoasă după confort cu orice preț, dar mai ales renunțările la vis! Cartea nu este numai un strigăt, - uneori în pustia din inima vorbitorilor de limbă română și nu a poporului – ci mai cu seamă o mărturisire tragică despre vremurile pe care le suportăm scrâșnind din dinți.

Cartea lui Dan Puric invită pe fiecare dintre noi la implicare în viața cetății și la introspecție sufletească, cu nădejdea că Dumnezeu nu Va lăsa niciodată ca ”poporul punte între popoare” să se dilueze în credința sa. Exemplul spovedaniei lui ”Nea Vasile lepra satului” este elocvent pentru torționarii și asasinii economici ai poporului român. Un exemplu cutremurător despre cum românul este smerit, blând și bun până la sfințenie chiar și cu ”leprele statului și ale satului”. Vorbele Maestrului Sufletului românesc sunt un fel de ”unguent Paracelsus” ce se poate constitui într-o aghiasmă mare, alungătoare și stârpitoare de indivizi veniți din spațiul satanisto-dilematic.

În finalul cărții ”Scrisorile deschise” sunt în fapt drumuri de lumină demne de parcurs pentru regenerarea poporului român în văzul credinței și a martiriului național. O carte mărturisire de factură filosofică cu scopul clar de revitalizare a spiritului și sufletului românesc. O adevărată troiță pusă la răspântia dintre popor și populație, dintre popor și conducătorii săi, dintre popor și asasinii săi economici și nu numai. Popor ce se află într-o grea suferință dar refuză cu obstinație orice soluție de sorginte politică. Iar umorul ce emană din paginile cărții prin cuvintele blânde dar și sprințare, arată un român Dan Puric prin care trăiesc și se manifestă toți strămoșii săi!

Există și destui rătăciți ori personje de rea credință ce vor cu tot prețul să arunce cu noroi în tot ce este autentic românesc numindu-l pe autor ”prorus”. După indicațiile satanisto-dilematice plătite din greu de oculta mondială, oricine își apără poporul este cu rușii. Se vrea ștergerea identității noastre naționale și a credinței creștine. Ori aceste atacuri în coloana vertebrală a românilor au fost identificate de cel puțin un sfert de veac, de către acest român autentic și artist de geniu.

De aceea acest adevărat curator al sufletului creștin românesc este într-o luptă continuă cu ce ”cei fătați în grabă”, cum plastic se exprima chiar românul de viță nobilă Dan Puric.

Marian Gârleanu