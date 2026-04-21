Europa își face propriul „Project Maven". Franța vrea să rupă dependența de SUA cu un program militar AI de ultimă generație

Franța intră decisiv în cursa tehnologică pentru războiul viitorului, mizând pe un program militar bazat pe inteligență artificială, inspirat de modelul american Project Maven. Miza este una majoră: autonomie operațională completă și reducerea dependenței de Statele Unite.

Proiectul, coordonat de Ministerul Apărării de la Paris, vizează crearea unei infrastructuri digitale „suverane", capabile să proceseze în timp real volume uriașe de date din teren. În noua logică a conflictelor moderne, informația devine armă, iar viteza de analiză - avantaj strategic, scrie presa franceză.

Sub coordonarea generalului Benoît Desmeulles, sistemul este gândit să funcționeze ca o rețea distribuită, care colectează și interpretează date din multiple surse: drone, sateliți, radare sau comunicații militare.

Prin algoritmi avansați, platforma va putea identifica mișcări de trupe, echipamente militare sau potențiale amenințări, trimițând informațiile aproape instantaneu către centrele de comandă. Practic, decizia militară ar urma să fie alimentată de un flux continuu de date analizate automat.

Conceptul este simplu, dar cu implicații majore: armata care transformă cel mai rapid datele în decizii va avea avantajul pe câmpul de luptă.

Inițiativa franceză vine pe urmele Project Maven, lansat de Pentagon în 2017, care utilizează inteligența artificială pentru analizarea imaginilor și identificarea țintelor fără intervenție umană constantă.

Deși considerat unul dintre cele mai avansate programe de acest tip, Maven a stârnit controverse majore, mai ales din cauza riscului ca deciziile de atac să fie delegate algoritmilor.

Franța încearcă să traseze o linie clară: omul rămâne în centrul deciziei. Oficialii de la Paris insistă că sistemul va avea rol de sprijin, nu de substituire a factorului uman.

Programul ar urma să devină operațional în următoarele luni, iar primele teste la scară largă sunt planificate pentru 2027. Atunci, armata franceză va evalua eficiența platformei în exerciții complexe.

Dezvoltarea se bazează pe un ecosistem dinamic de companii franceze din domeniul inteligenței artificiale, precum Comand AI, ChapsVision și divizia de AI a Safran. Se preconizează că va fi decisivă și contribuția Mistral AI, care a devenit unul dintre principalii creatori europeni de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM).

Proiectul se înscrie în strategia mai amplă a președintelui Emmanuel Macron, care promovează ideea de „suveranitate tehnologică" pentru Franța și Europa.

Parisul consideră că Europa a rămas în urmă în competiția globală cu SUA și China în domeniul inteligenței artificiale. În acest context, dezvoltarea unor capacități proprii devine nu doar o opțiune, ci o necesitate strategică.

Dacă proiectul va avea succes, Franța ar putea deveni primul stat european cu o platformă militară AI complet autonomă. O astfel de evoluție nu ar consolida doar poziția Parisului în industria de apărare, ci ar putea accelera și o nouă cursă globală a înarmării - una în care algoritmii și datele devin principalele instrumente de putere.