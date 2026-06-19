ICCJ a repus pe rol dosarul lui Călin Georgescu. Un judecător a formulat cerere de abținere
Postat la: 19.06.2026 |
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri, 19 iunie 2026, o nouă măsură în dosarul de tentativă de lovitură de stat, aflat în faza camerei preliminare și avându-l drept contestator pe Călin Georgescu. Instanța a decis repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor într-o nouă componență a completului de judecată.
O nouă amânare
Măsura a fost luată după ce a fost admisă cererea de abținere formulată de unul dintre judecătorii din dosar, situație care a impus reconfigurarea completului. În consecință, cauza va fi repusă pe rol, iar dezbaterile vor fi reluate de la acest stadiu procesual.
Instanța a stabilit și un nou termen de judecată, respectiv 29 iunie 2026, ora 13:00, când părțile vor fi din nou citate, iar apărătorii aleși vor fi înștiințați oficial.
Cauza în care apare Călin Georgescu se află în etapa de cameră preliminară, fază în care instanța verifică legalitatea sesizării și a actelor de urmărire penală înainte de eventualul debut al judecății pe fond.
În 2 aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate începe, însă hotărârea a fost atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. De atunci, pronunțarea a fost amânată de trei ori, ultima dată la 4 iunie, instanța supremă fiind chemată să tranșeze dacă dosarul merge mai departe sau se întoarce la Parchet.
„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, și dispune începerea judecății în cauza privindu-i pe inculpații Georgescu Călin, Potra Horațiu, Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Dărăbanț Matei, Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Szanto Daniel, Apahidean Marius, Borișca Cristian Sergiu, Dragoman Vasile Leonard, Timofti Constantin, Goloșoiu Mihail, Hauptman Manfred-Ioan, Lăpădatu Claudiu Marian, Aniței Iulian, Comiza Adrian, Lechințan Traian, Moldovan Dionisie, Panța Dan-Cristian, Lascu Bogdan-Florin și Mureșan Ovidiu-Claudiu", se arăta în decizia din 2 aprilie a Curții de Apel București.
Decizia de vineri întoarce cauza la momentul dezbaterilor în noua formulă de complet și prelungește astfel etapa de analiză la Înalta Curte.
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