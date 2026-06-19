Marea afacere de la aparatele de reciclare din țară: Pahare de plastic acceptate de tonomatele de colectare, pe fondul unor posibile erori de funcționare

Tot mai multe sesizări din țară ridică semne de întrebare privind funcționarea aparatelor de colectare a ambalajelor, în contextul în care utilizatorii reclamă situații în care echipamentele ar accepta recipiente neeligibile sau ar funcționa cu posibile erori tehnice. Fenomenul este semnalat ca fiind în creștere, iar criticii susțin că aceste disfuncționalități pot duce inclusiv la pierderi din bani publici.

Un astfel de caz vine din Cluj-Napoca, unde un cetățean a reclamat o posibilă utilizare abuzivă a unui aparat de reciclare amplasat de Primăria Cluj-Napoca în zona Pieței Hermes, pe strada Albac.

Potrivit sesizării, în dimineața zilei de 05:37, o persoană ar fi introdus în mod repetat pahare de plastic de unică folosință, fără ambalaj și fără etichetă, deși acestea nu sunt acceptate conform regulamentului de funcționare al aparatului. Reclamantul susține că aparatul le-ar fi acceptat în mod constant, deși nu ar trebui să valideze astfel de recipiente, notează știridecluj.ro.

Mai mult, acesta afirmă că întreaga activitate s-ar fi desfășurat sub supravegherea personalului responsabil cu paza și funcționarea echipamentului, ceea ce ridică, în opinia sa, întrebări legate de modul de monitorizare.

„Băieții deștepți au început iar schema cu paharele de unică folosință la aparatul primăriei de reciclat recipiente", se arată în mesajul transmis autorităților, în care se precizează că nu ar fi un incident izolat.

Cetățeanul a solicitat verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, analiza modului de funcționare al aparatului și suspendarea temporară a utilizării acestuia până la remedierea eventualelor defecțiuni.

Regulamentul de funcționare prevede clar tipurile de ambalaje acceptate, iar paharele de plastic fără etichetă nu fac parte din categoria eligibilă. În acest context, reclamantul atrage atenția că eventualele erori de validare pot avea consecințe financiare, dacă sistemul generează compensații pentru deșeuri neconforme, și solicită măsuri pentru protejarea banului public.