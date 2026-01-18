Miliardarii din domeniul tehnologiei nu au un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă IA va prelua toate locurile de muncă
18.01.2026
Magnatii din spatele celor mai mari corporații din domeniul IA nu au o viziune unitară asupra lumii după ce IA va prelua locurile de muncă ale tuturor.
În acest moment, corporațiile tehnologice nu ascund faptul că obiectivul lor final este înlocuirea tuturor locurilor de muncă cu IA, consolidându-și astfel poziția de indispensabile pentru economia mondială. Dar ce se va întâmpla dacă vom ajunge într-adevăr în acel punct? Fie nu au nicio idee, fie nu vor să spună.
La o conferință de presă luna trecută, Geoffrey Hinton - un pionier în domeniul rețelelor neuronale, fundamentul AI moderne - a remarcat că „este clar că multe locuri de muncă vor dispărea: nu este clar dacă se vor crea multe locuri de muncă pentru a le înlocui".
Adesea lăudat ca „nașul IA", Hinton a avertizat de multe ori în mod public cu privire la costul social al soluționismului IA într-un sistem economic condus de profit. „Nu este problema IA", a continuat el luna trecută. „Este problema sistemului nostru politic. Dacă obții o creștere masivă a productivității, cum se împarte această bogăție?"
Este o întrebare extrem de importantă, având în vedere că cheltuielile pentru IA devin parte integrantă a economiei SUA, dar la care corporațiile tehnologice și magnatii care le conduc nu au știut să răspundă.
Elon Musk, CEO-ul SpaceX și Tesla, de exemplu, a vorbit poetic despre un viitor în care AI și robotica ne-ar putea face pe toți bogați. În prezent, fiind cea mai bogată persoană din lume, Musk a petrecut ceva timp în ultimele săptămâni vorbind despre „venitul universal ridicat", o variantă a venitului universal de bază în care fiecare muncitor șomer ar trăi confortabil din prosperitatea corporațiilor private, cum ar fi întreprinderea sa de AI, xAI.
Desigur, după cum observă John Cassidy de la The New Yorker, o astfel de abundență materială pentru lucrătorii disponibilizați nu va fi posibilă decât dacă Musk și colegii săi miliardari vor fi de acord să împărtășească din bogăția lor. (Așa cum scria Martin Luther King Jr. din închisoarea din Birmingham, „este un fapt istoric că grupurile privilegiate renunță rareori la privilegiile lor în mod voluntar".)
Sam Altman de la OpenAI a preluat ideile lui Musk, spunând că speră ca IA să poată aduce ceea ce el numește „bogăție extremă universală", în care toată lumea are, practic, participații în fiecare companie de IA.
Mustafa Suleyman, cofondator al DeepMind și CEO al Microsoft AI, a numit IA „un instrument care înlocuiește fundamental forța de muncă", care merită în mod evident turbulențele economice masive, deoarece „în 15 sau 20 de ani, vom produce noi cunoștințe științifice și culturale la un cost marginal aproape zero".
În ansamblu, este greu de crezut că acest scenariu se va realiza. În prezent, Goldman Sachs prevede doar o creștere de 7% a PIB-ului global în următorii zece ani datorită IA, în timp ce Penn Wharton Budget Model prevede o creștere de 3,7% a PIB-ului până în 2075.
Orice creștere a PIB-ului determinată de IA ar fi, fără îndoială, un impuls, dar departe de a fi suficientă pentru a evita sărăcia și suferința generalizate fără concesii majore din partea clasei miliardarilor. Dar, dacă sunt serioși în privința asta, nu a existat niciodată un moment mai potrivit pentru ei să-și pună banii unde le este gura.
