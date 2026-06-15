O vulnerabilitate descoperită cu ajutorul inteligenței artificiale provoacă scăderea abruptă a unei criptomonede

Un cercetător în securitate cibernetică a identificat într-o singură zi o eroare critică în codul Zcash, rămasă nedetectată timp de peste patru ani

Criptomoneda Zcash, cunoscută pentru accentul pus pe confidențialitatea tranzacțiilor, a înregistrat o scădere de aproximativ 50% a valorii sale după dezvăluirea unei vulnerabilități majore descoperite cu ajutorul unui model de inteligență artificială.

Problema a fost identificată de cercetătorul în securitate cibernetică Taylor Hornby, care colaborează cu proiectul Zcash. Potrivit dezvoltatorilor platformei, eroarea exista de peste patru ani și ar fi putut permite crearea nelimitată de noi unități Zcash, compromițând astfel integritatea întregului sistem.

Descoperirea a fost realizată la scurt timp după lansarea modelului Claude Opus 4.8, dezvoltat de compania Anthropic.

O vulnerabilitate cu implicații majore

Fondatorul proiectului Zcash, Zooko Wilcox-O'Hearn, a declarat că eroarea ar fi permis, teoretic, generarea frauduloasă de monede digitale suplimentare, ceea ce ar fi dus la diluarea valorii activului și la pierderea încrederii utilizatorilor.

După publicarea informațiilor despre vulnerabilitate, investitorii au început să reevalueze nivelul de securitate al rețelei. Zcash se bazează pe tehnici criptografice avansate care ascund detaliile tranzacțiilor, iar robustețea acestor mecanisme reprezintă unul dintre principalele argumente în favoarea proiectului.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Arthur Hayes, care a anunțat că și-a lichidat deținerile în Zcash din cauza îngrijorărilor legate de siguranța platformei.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Cofondatorul Zcash, criptograful Eli Ben-Sasson, a afirmat că proiectul a avut noroc deoarece vulnerabilitatea a fost descoperită de un specialist în securitate care a raportat problema în mod responsabil, oferind dezvoltatorilor timp pentru remediere.

El a avertizat însă că viitorul ar putea aduce provocări mai complexe. Modelele avansate de inteligență artificială sunt capabile să analizeze volume uriașe de cod într-un timp foarte scurt, identificând erori care anterior necesitau luni de muncă manuală.

Această evoluție ridică temeri că grupurile infracționale ar putea utiliza aceleași instrumente pentru a descoperi și exploata vulnerabilități înainte ca acestea să fie identificate de dezvoltatori.

O nouă cursă a înarmării în securitatea cibernetică

Experții descriu situația ca pe o nouă etapă a competiției dintre atacatori și apărători în domeniul digital.

Dacă în trecut auditarea codului era realizată în principal de echipe specializate, inteligența artificială permite acum analizarea automată și rapidă a unor sisteme complexe.

Josh Swihart, director executiv al Zcash Open Development Lab, consideră că instrumentele bazate pe inteligență artificială au devenit deja esențiale pentru protejarea proiectelor blockchain.

Potrivit acestuia, dezvoltatorii sunt nevoiți să adopte aceleași tehnologii utilizate de potențialii atacatori pentru a menține un nivel adecvat de securitate.

De ce proiectele open-source sunt expuse unor riscuri suplimentare

Specialiștii subliniază că multe rețele blockchain funcționează pe baza codului sursă deschis, ceea ce permite oricui să examineze arhitectura software.

Nicole Farrar, co-director executiv al companiei o1Labs, explică faptul că transparența, considerată mult timp un avantaj al ecosistemului open-source, poate deveni și o vulnerabilitate atunci când este combinată cu instrumente de inteligență artificială tot mai performante.

Atacatorii pot analiza codul disponibil public și pot identifica mai ușor punctele slabe ale sistemelor. În același timp, caracterul confidențial al unor rețele precum Zcash poate îngreuna investigațiile ulterioare, deoarece detaliile tranzacțiilor nu sunt vizibile public.

Dezvoltatorii încearcă în continuare să stabilească dacă vulnerabilitatea a fost exploatată înainte de a fi remediată. Până în prezent, nu există dovezi care să indice că fonduri au fost compromise.

Amenințări viitoare: de la inteligența artificială la calculul cuantic

Experții avertizează că inteligența artificială nu este singura provocare cu care se confruntă industria criptomonedelor.

Pe termen lung, dezvoltarea calculatoarelor cuantice ar putea reprezenta o amenințare și mai semnificativă. Cercetătorii estimează că sistemele cuantice suficient de avansate ar putea sparge unele dintre mecanismele criptografice pe care se bazează în prezent numeroase rețele blockchain, inclusiv cele mai mari.

Nicole Farrar consideră că astfel de evoluții vor determina o redefinire a standardelor de securitate în industrie.

„Aceste situații vor deveni tot mai frecvente și vor schimba ceea ce este considerat o bună practică în materie de protecție cibernetică”, a declarat ea.

Cazul Zcash este privit de mulți specialiști ca un exemplu timpuriu al modului în care inteligența artificială ar putea transforma atât securitatea, cât și riscurile asociate infrastructurii digitale moderne.