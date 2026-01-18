Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Postat la: 18.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și când veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și când veți fi filmați
Legea care le permite poliţiştilor locali să poarte camere foto-video-audio a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste dispozitive pot fi folosite, modul de stocare a datelor și garanțiile privind protecția vieții private.
Măsura urmărește creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, oferind totodată un nivel suplimentar de protecție atât cetățenilor, cât și agenților aflați în teren.
„Am promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Aceasta stabilește clar situațiile în care pot fi folosite aceste sisteme, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, intervențiile pentru protejarea vieții sau menținerea ordinii publice", a transmis, sâmbătă, 17 ianuarie, Nicușor Dan.
Legea promulgată de șeful statului modifică Legea Poliției Locale și introduce un capitol dedicat utilizării bodycam-urilor, după modelul aplicat deja în cazul Poliției Române.
Astfel, polițiștii locali vor putea înregistra audio-video, fără acordul prealabil al persoanelor, în următoarele situații:
- legitimarea persoanelor;
- constatarea contravențiilor sau a infracțiunilor;
- conducerea persoanelor la sediu;
- intervenții pentru restabilirea ordinii publice;
- acțiuni în care există risc de violență sau tulburare a liniștii publice.
În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați. De asemenea, polițiile locale vor avea obligația de a semnaliza public faptul că agenții sunt dotați cu camere, inclusiv prin însemne vizibile pe uniformă.
Datele sunt păstrate timp de maximum șase luni și apoi distruse
Legea stabilește clar și modul în care sunt gestionate înregistrările. Imaginile și sunetul colectate:
- vor fi păstrate maximum șase luni;
- vor fi șterse automat dacă nu fac obiectul unei anchete;
- pot fi folosite ca probe doar în cadrul unor proceduri judiciare;
- vor fi accesibile exclusiv persoanelor autorizate.
Prelucrarea datelor se va face în conformitate cu regulamentul GDPR, iar polițiștii locali vor fi instruiți periodic cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
