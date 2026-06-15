Renașterea Imperiului Roman: Latina să devină a 25-a limbă oficială a Uniunii Europene. Mișcarea care vrea să unească Europa printr-o limbă comună
Postat la: 15.06.2026 |
O inițiativă culturală lansată la nivel european propune readucerea limbii latine în prim-planul vieții publice și transformarea acesteia, pe termen lung, într-o limbă oficială a Uniunii Europene. Susținătorii proiectului consideră că Europa are nevoie de un element cultural comun care să completeze integrarea politică și economică realizată în ultimele decenii.
Potrivit Euractiv, mișcarea paneuropeană Via Nova promovează ideea unei limbi comune care să nu înlocuiască limbile naționale, ci să funcționeze ca un simbol al identității europene și ca o veritabilă „lingua franca” pentru întregul continent.
O limbă comună pentru o identitate europeană comună
Uniunea Europeană funcționează în prezent cu 24 de limbi oficiale, iar includerea unei noi limbi ar necesita acordul tuturor statelor membre.
Președintele Via Nova, Timi Celcer, consideră că proiectul european s-a concentrat până acum pe construcția instituțiilor și a pieței comune, fără să dezvolte un reper cultural care să unească cetățenii dincolo de granițele naționale.
„Desigur, nu suntem naivi până în punctul în care credem că latina poate fi reînviată mâine”, a declarat Celcer pentru Euractiv.
În opinia sa, limba latină reprezintă o moștenire comună a Europei și ar putea deveni fundamentul unei identități paneuropene autentice.
De ce nu engleza?
Promotorii proiectului nu contestă utilitatea limbii engleze în prezent, însă susțin că aceasta nu poate îndeplini rolul simbolic pe care l-ar avea latina.
„Nu ne opunem folosirii limbii engleze în acest moment ca o lingua franca convenabilă, de tranziție… dar numai latina este o limbă cu adevărat paneuropeană.”
Via Nova argumentează că engleza este asociată cu influența culturală americană, în timp ce latina ar aparține în egală măsură tuturor europenilor.
Celcer susține inclusiv că state fără tradiție romanică ar putea găsi în această limbă un element comun.
„latina este singura limbă paneuropeană care ne aparține tuturor”.
Criticii consideră proiectul nerealist
Ideea este privită cu scepticism de numeroși specialiști.
Jennifer Jenkins, cercetătoare în domeniul limbii engleze ca limbă internațională și autoare a volumului Global Englishes, consideră că inițiativa are șanse reduse de succes.
„Este absolut o nebunie… și imposibil să funcționeze”.
Ea atrage atenția că, după ieșirea Marii Britanii din UE, utilizarea limbii engleze nu mai ridică probleme politice semnificative în interiorul blocului comunitar.
„Din câte înțeleg, UE nu are nicio problemă în a folosi limba engleză, mai ales acum că Marea Britanie nu mai este acolo”, adaugă ea.
Specialista mai avertizează că latina ar putea fi percepută ca o limbă străină în multe state europene.
„Nu cred că germanii ar considera-o strâns legată de identitatea lor”, a spus ea.
Exemplul ebraicii, model pentru susținătorii proiectului
Fondatorii Via Nova invocă renașterea limbii ebraice drept dovadă că o limbă considerată cândva exclusiv liturgică poate redeveni instrument de comunicare cotidiană.
Celcer afirmă că ideea s-a conturat în timpul unei călătorii prin mai multe regiuni ale lumii, observând modul în care state vaste și diverse din punct de vedere lingvistic reușesc să funcționeze în jurul unei identități comune.
Referindu-se la renașterea limbii ebraice în Israel, acesta spune: „A fost un miracol”.
O dezbatere veche despre limba comună a omenirii
Tentative similare au existat și în trecut. Limbi precum Esperanto, Ido, Volapük, Interlingua sau Novial au fost create tocmai pentru a facilita comunicarea internațională.
Esperanto a ajuns chiar în atenția Ligii Națiunilor la începutul secolului trecut, însă inițiativa nu a fost adoptată.
Via Nova susține că avantajul latinei este faptul că nu trebuie inventată de la zero.
„Latina este liantul nostru cultural simbolic”, spune Celcer, adăugând că a fost „lingua franca până când Europa s-a fragmentat din punct de vedere lingvistic”.
Limba latină nu a dispărut niciodată complet
Deși nu mai este folosită ca limbă de comunicare curentă, latina continuă să fie prezentă în numeroase domenii. Termeni juridici, medicali, științifici sau teologici își au originea în această limbă, iar expresii precum ad hoc, de facto sau alter ego sunt utilizate și astăzi.
Influența sa poate fi observată inclusiv în instituțiile europene. Deviza Uniunii Europene, „Uniți în diversitate”, își are originea în expresia latină „In varietate concordia”, iar denumiri precum Consilium, EUR-Lex sau Societas Europaea păstrează aceeași moștenire lingvistică.
Este latina o limbă elitistă?
Una dintre cele mai frecvente critici este asocierea limbii latine cu mediile academice și religioase.
Pierre Gorsky-Mieze, coordonatorul departamentului de latină al Via Nova, respinge această percepție și susține că problema ține de metodele tradiționale de predare.
În prezent există comunități online, cursuri dedicate latinei vorbite și platforme educaționale care promovează utilizarea acestei limbi într-un mod modern și accesibil.
În plus, susținătorii proiectului afirmă că latina are capacitatea de a genera termeni noi pentru realitățile contemporane, la fel cum au făcut toate limbile moderne de-a lungul timpului.
Mai mult decât o dezbatere despre limbă
Dincolo de șansele reale ca latina să devină vreodată limbă oficială a Uniunii Europene, inițiativa readuce în discuție o întrebare esențială pentru viitorul proiectului european: este suficientă integrarea economică și administrativă sau Europa are nevoie și de o memorie culturală comună care să îi consolideze identitatea?
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