Ultimul semnal de alarmă pentru viitor: România este chemată la responsabilitate

De Ziua Pământului, la Palatul Parlamentului, are loc evenimentul „Earth Day - The Day After Tomorrow", un moment care vine să spună clar ceea ce mulți evită: timpul nu mai are răbdare.

Pe 22 aprilie, în Sala Comisiei Juridice, reprezentanți ai clasei politice, ai mediului academic, experți în domeniul mediului, profesori și lideri din mediul de afaceri sunt invitați să participe la o dezbatere despre ceea ce urmează - nu teoretic, ci concret.

Evenimentul este organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București, cu susținerea RetuRo, Banca Transilvania, Mastercard, LITERA, Coca-Cola și alți parteneri.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, transmite un mesaj fără echivoc:

„Nu mai este timp pentru amânări elegante și discursuri fără consecințe. Fiecare zi în care nu acționăm înseamnă un pas înapoi pentru copiii noștri. România trebuie să decidă dacă vrea să fie parte din soluție sau parte din problemă."

Organizatorii își propun ca acest eveniment să nu rămână doar un exercițiu de imagine, ci să marcheze începutul unor acțiuni concrete, într-un moment în care presiunea asupra mediului și asupra societății devine tot mai greu de ignorat.

„Earth Day - The Day After Tomorrow" nu este doar despre mediu. Este despre responsabilitate, despre decizii și despre curajul de a nu mai întoarce privirea.