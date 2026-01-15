Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă

Vestea că emisiunea La Măruță va fi scoasă din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atât pe cei implicați în proiect, dar și pe telespectatori. La trei zile după ce s-a aflat despre planurile șefilor postului, Cătălin Măruță a intervenit și a anunțat că nu părăsește definitiv Pro TV. Măruță anunță că nu va părăsi portul unde a lucrat în ultimii 18 ani și că are noi planuri alături de aceeași colegi. În plus, prezentatorul spune că va avea acum mai mult timp pentru a se ocupa de proiectele pe care le-a început în urmă cu aproape 4 ani.

"Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte.", a declarat Măruță pentru Cancan.

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă. Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri, dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață. ​Am reușit împreună și vă mulțumim! La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vor scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste. Vă mulțumim tuturor celor care ne priviți, care ne trimiteți mesaje, care ne sunt colegi", a spus Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii sale.