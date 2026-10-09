Tensiuni mari la Bruxelles: Protest de amploare împotriva austerității. Ciocniri violente între manifestanți și poliție

Protestatarii împotriva măsurilor de austeritate s-au ciocnit vineri cu forţele de ordine la Bruxelles, pe marginea unei manifestaţii organizate împotriva tăierilor bugetare planificate de guvernul federal belgian.

Protestatarii au aruncat cu obiecte în poliţişti şi au incendiat biciclete publice, a informat agenţia de ştiri Belga. Forţele de ordone au ripostat folosind gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Violenţele au avut loc în timpul unei manifestaţii care a reunit între 30.000 şi 50.000 de participanţi. Marşul a făcut parte dintr-o serie de proteste sindicale de amploare la nivel naţional împotriva măsurilor de austeritate preconizate de guvern.

Înainte de manifestaţie, preşedintele sindicatului socialist FGTB, Bert Engelaar, le-a cerut agitatorilor să stea departe de protest. "Acei indivizi nu au nicio legatură cu mesajul pentru care mii de alţi oameni ies în stradă", a scris Engelaar pe Facebook. Sindicatul creştin CSC şi cel socialist FGTB au organizat în comun aceste acţiuni de protest la nivel naţional, care au dus şi la anularea a peste 100 de zboruri pe aeroportul din Bruxelles.

Protestul are loc în timp ce guvernul federal negociază viitorul buget. Belgia înregistrează un nivel ridicat al datoriei publice şi un deficit bugetar semnificativ. Guvernul de centru-dreapta condus de premierul Bart De Wever şi-a propus obiectivul de a obţine economii de 10 miliarde de euro (11,7 miliarde de dolari) până la sfârşitul mandatului său, în 2029.