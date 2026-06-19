Hai, că asta-i culmea turnătoriei! Sebastian Ghiță: "Să vă spun un secret, Bolojan e tot de la Securitate!"

Omul de afaceri Sebastian Ghiță, fugit în Serbia, susține că actualul joc politic se dă între tabere susținute de serviciile secrete. Ghiță consideră că o tabără care i-a propus ca lideri pe Traian Băsescu sau Klaus Iohannis îl promovează acum pe Ilie Bolojan.

"CTP, Tolontan, Tapalabă, Pantazi, Negruțiu, Striblea, Dogioiu etc...

Bolojan, Fritz, Oana Gheorghiu, Vlad Voiculescu, Buzoianu, Moștenuță etc....

L-au susținut pe Băsescu şi apoi s-au enervat pe el că era de la Securitate !

L-au susținut pe Johaus și apoi s-au enervat si pe el ca era tot de la Securitate !

Acum ni-l propun pe Bolojan !!!

Sa va spun un secret :

Bolojan este tot de la Securitate !!!

Va rog sa mă ajutați cu un răspuns sincer.

Susținatorii lui Bolojan....ori sunt nepricepuți... ori nu au noroc ?!

PS

In perioada in care acești influenceri minunați au impus Șefi de Stat....din Romania au dispărut 200 miliarde euro !!!", scrie Sebastian Ghiță.