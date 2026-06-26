Neomarxistii lui Bolojan bagă pe gâtul românilor portofelul digital unic. Ce documente vei putea păstra și folosi direct de pe telefon

Guvernul a stabilit modul în care va fi implementat Portofelul European pentru Identitate Digitală (RoEUDIW), o aplicație care le va permite cetățenilor să își dovedească identitatea și să utilizeze documente oficiale în format electronic, atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Proiectul promite un nivel ridicat de securitate și confidențialitate, utilizatorii urmând să controleze în totalitate ce informații personale aleg să partajeze.

Ce va permite noul portofel digital

Potrivit Guvernului, portofelul digital va putea stoca documente electronice precum permisul de conducere, diplomele universitare sau cardul de sănătate. Utilizatorii vor putea demonstra anumite informații fără a dezvălui toate datele personale. De exemplu, pentru verificarea vârstei va putea fi transmisă doar data nașterii, fără comunicarea codului numeric personal. Totodată, toate datele personale vor rămâne stocate exclusiv în infrastructura națională, iar caracterul interoperabil al sistemului va permite românilor să utilizeze portofelul digital și pentru accesarea serviciilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Ce instituții se ocupă de implementare

Guvernul a împărțit responsabilitățile între principalele instituții implicate în proiect. Cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru interinstituțional însărcinat cu dezvoltarea cadrului legal și a capacității de implementare. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va avea rolul de autoritate de supraveghere a ecosistemului și va coordona elaborarea legislației, cooperarea cu instituțiile și partenerii privați, precum și monitorizarea tehnică a soluțiilor.

Ministerul Afacerilor Interne va furniza aplicația mobilă RO Wallet și infrastructura informatică necesară, va emite datele de identificare a persoanelor și va gestiona serviciile de verificare a vârstei. Serviciul de Telecomunicații Speciale va administra infrastructura de certificare și registrul centralizat al entităților participante în ecosistemul digital, precum și schemele naționale de atestare.

Prima etapă începe în 2026

În prima fază a proiectului, programată pentru anul 2026, autoritățile își propun să lanseze prima versiune a aplicației mobile RoEUDIW, să implementeze emiterea identității digitale și funcționalitatea de verificare a vârstei, precum și să finalizeze cadrul legislativ necesar.

România va folosi tehnologia dezvoltată în Germania

Autoritățile au anunțat că România va adopta soluția tehnică dezvoltată de Germania pentru Portofelul European de Identitate Digitală, după evaluarea mai multor variante utilizate în statele membre. Soluția germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite utilizarea gratuită a codului sursă, a schemelor de certificare și a componentelor tehnice, care vor putea fi adaptate la nevoile României. Guvernul apreciază că această abordare va reduce costurile dezvoltării unei infrastructuri proprii și va accelera implementarea proiectului, contribuind în același timp la dezvoltarea unui ecosistem european comun pentru identitatea digitală.

Piața va fi deschisă și pentru companiile private

Pe termen lung, Executivul intenționează să permită și furnizorilor privați să ofere portofele digitale, cu condiția certificării conform schemei naționale. Guvernul precizează că rămâne deschis dialogului și parteneriatelor cu mediul privat pentru extinderea utilizării portofelului digital în cât mai multe servicii, astfel încât acesta să poată fi folosit pe scară largă de cetățeni.