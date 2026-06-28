Călin Georgescu, din nou în cărți pentru funcția de premier. Răspunsul dat de Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că o eventuală nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru rămâne o opțiune care poate fi luată în calcul de partid, dacă AUR va ajunge la guvernare la următoarele alegeri. Acesta a subliniat că Georgescu beneficiază de o susținere importantă în rândul electoratului și a evitat să spună dacă formațiunea va merge pe această variantă, precizând că decizia va aparține conducerii partidului.

Peiu: Călin Georgescu rămâne o variantă pentru funcția de premier

„Călin Georgescu este un om foarte votat și popular în România. Oricând este o posibilitate de luat în calcul pentru orice susținere a unui partid. (...) Nu vă pot spune cum vom decide atunci (dacă AUR va intra la guvernare să îl propună pe Călin Georgescu premier - n.r.), dar este un om votat, agreat, care are un program", a spus Peiu într-o intervenție la Digi24.

Decizia va aparține partidului

Întrebat dacă l-ar vedea pe Călin Georgescu în funcția de prim-ministru, Petrișor Peiu a răspuns că hotărârea va fi luată la nivelul partidului.

„Mi-e greu să vă dau un răspuns acum", a spus el.