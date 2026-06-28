Călin Georgescu dă semnalul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: "Este direct răspunzător pentru dezastrul existent"

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu susține că premierul Ilie Bolojan este "definița anti-românismului", iar președintele Nicușor Dan este direct răspunzător pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în România.

"Eu am dat un anunț foarte clar, îl repet parte din el, pentru că mi-a fost cenzurat: Am spus că fiecare vot dat guvernului ilegitim al președintelui, este o capitulare rușinoasă și trădătoare a celui care va face asta. Acest apel a fost ascultat, drept dovadă a fost 277 de patrioți și 189 de trădători.

Partidul AUR a fost primul partid care a dat dovadă de atitudine morală în politică. Deficiția anti-românismului este Ilie Bolojan, evident că nu există o lege a anti-românismului, dar dacă exista el era primul pe listă. Acest individ a nenorocit economia României, a favorizat firmele străine. Cine l-a numit în funcție pe Bolojan? Nicușor Dan este direct răspunzător pentru dezastrul existent astăzi, total! El este răspunzător pentru tot ceea ce a făcut personajul Ilie Bolojan și, în plus de atât, pentru tot ceea ce a urmat", a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu susține că drona care a explodat la Ucraina a fost o mare operațiune pusă la cale cu acceptul oficialilor din statul român. Drona ar fi trebuit să explodeze, să producă pagube foarte mari, iar acesta să fie motivul pentru care NATO să fie atrasă în războiul din Ucraina.

"Acest personaj Nicușor Dan este un pericol real pentru securitatea țării, de aceea eu am cerut Parlamentului să înceapă suspendarea președintelui. Este o adevărată tragedie pentru poporul român, ne transformă în carne de tun", a precizat Călin Georgescu.